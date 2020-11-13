Не убивай в себе человека!

Как-то на днях иду с работы, спешу: сестра попала в больницу, сделали операцию, и до семи часов вечера нужно успеть отнести передачу. Быстрым шагом иду мимо одного общежития и чуть не спотыкаюсь… о чье-то тело.

Прямо на дороге валялся молодой человек. Улица не такая уж многолюдная, да и хорошо, что машины здесь не ездят. Мимо лежащего человека пробежала женщина, испуганно оглядывая тело, возле общаги стояли мужчины и о чем-то говорили. На мой вопрос – что с ним – равнодушно промолчали. Человек лежит на дороге, а никому до него дела нет!

Я подошла к парню, тронула его за плечо – «жив ли он вообще», промелькнуло в голове. Оказалось, что живой – месье был великолепно пьян и просто спал, подложив под голову свою руку.

– Мужчина, вставайте! Вы же на дороге валяетесь! – сказала я громко. Тело не отреагировало.

Я начала трясти его сильнее.

– Вставай, говорю! Иди домой, чего ты тут развалился?

Он что-то бормотал, открыл глаза и, шатаясь, все же на ноги встал и даже был тронут, что я проявила к нему интерес. «Я один, дома меня все равно никто не ждет, я устал», – еле ворочал языком совсем молоденький паренек. Обрадовавшись, что он хоть принял вертикальное положение, я еще раз сказала, чтоб он шел спать домой, и поспешила удалиться.

Честно сказать, не знаю, дошел ли он до дома, но пока бежала до остановки, корила себя: «Старею, видать, все время влезаю в какую-то историю. Не могу пройти мимо». А с другой стороны становится страшно – не дай Бог испытать на себе равнодушие людей. Вот случись с тобой на улице беда: прихватит сердце или давление подскочит, упадешь и не знаешь, найдется ли неравнодушный человек, который не побоится подойти и попытаться тебе помочь. Ведь сколько таких случаев, когда лежащему на дороге или сидящему на лавочке человеку нужна помощь. Иногда минуты могут спасти чью-то жизнь или предотвратить опасную ситуацию. Недаром говорят, что равнодушие убивает. Люди, не проходите мимо, не будьте равнодушны, может быть кому-то нужна ваша помощь.

Ангелина НЕРАВНОДУШНАЯ