Зачем нужен антикоррупционный штаб в университете нефти и газа

В Атырауском университете нефти и газа открылся агитационный-пропагандисткий штаб по противодействию коррупции.

«В прошлом году наш вуз получили нехорошую известность, возглавив рейтинг самых коррупционных вузов страны. Лично я верю, что штаб поможет изменить ситуацию», — отметила в своем выступлении ректор АУНиГ Гульзада Шакликова.

«Мы прекрасно знаем, что среди вас есть люди, которые собирают деньги и передают их тем, кто обещает решить какие-то проблемы. Вы прикрываете этих людей, но сегодня мы готовы выслушать вас. Сделайте выбор и спокойно продолжайте учиться. Факты коррупции надо искоренять. Мы в любом случае будем выявлять коррупционные схемы, тогда будут наказаны обе стороны, тогда вам уже никто не поможет»,- обратился к присутствующим студентам проректор вуза Олжас Сулейменов.

Молодой проректор напомнил, что они с ректором приступили к работе в прошедшем декабре. Сразу было проведено анонимное анкетирование, результаты которого дали представление о происходящих коррупционных нарушениях. Олжас Сулейменов заверил, что через три месяца будут озвучены первые результаты проведенных работ.

Алма ТУРГАНОВА