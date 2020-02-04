К 100-летию «Прикаспийской коммуны»

Почему имя собкора «прикаспийки» оказалось в вашингтонском Музее новостей (Newseum).

Шемхан Кагиров – собственный корреспондент «Прикаспийской коммуны» по Жылыойскому (Эмбинскому) району в конце восьмидесятых. Вот что вспоминает о коллеге Любовь Монастырская:

«В прошедшем времени, к сожалению, приходится писать о нашем собкоре Шемхане Кагирове. Прекрасный, оперативный сотрудник. Он умел подать информацию не только свежо, но с разумным обобщением, лаконично, в то же время привлекательно, благодаря богатой лексике. Человек кавказской широты души, безмерно обаятельный, немногословный, но зато каждая фраза – афоризм. А какие тосты, спичи произносил на редакционных посиделках. Обожал рыбку нашу, и в каждый его приезд из Кульсары обязательно в гостиничном номере или в фотолаборатории (единственном кабинете, куда не мог заглянуть редактор, без предварительного стука, боясь испортить пленку), устраивалась дегустация очередного сорта пива. Вот и на снимке он с очередным «уловом». Наша с ним разлука произошла не по нашей, да и не по его воле. Сначала сообщили, что тяжело заболел сын, требуется операция в Москве. На это нужны были деньги. И немалые. И Шамхан как собственный корреспондент газеты «Известия» отправился в одну из «горячих» точек. В одной из командировок их машину обстреляли боевики. И наш дорогой друг погиб».

Когда я впервые попал в столицу Соединенных Штатов Америки город Вашингтон, то, конечно, одним из моих желаний было посетить Мемориал погибшим журналистам в вашингтонском Музее новостей (Newseum). Ежегодно Музей новостей выбирает репрезентативную группу журналистов, чьи смерти иллюстрируют опасности, с которыми сталкиваются журналисты по всему миру. Но есть ли там имя Шамхана? Нашел. (На фото).

Виктор Сутягин

Подробнее об этом необычном музее читайте в рубрике 100 лет «Прикаспийской коммуне»