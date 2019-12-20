Когда пьянь еще и дрянь

В Атырау в изолятор временного содержания доставили гражданина Рес­публики Узбекистан. В пьяном виде он управлял автомашиной «Daewoo Nexia», и его остановили сотрудники патрульной полиции.

Узбекистанец, 1983 года рождения, ранее решением административного суда был лишен водительского удостоверения на три года.

– В отношении нетрезвого водителя начато досудебное расследование, также, согласно уголовно-процессуальному кодексу, данный гражданин водворен в изолятор временного содержания, – проинформировали в пресс-службе департамента полиции.

Кроме того, патрульные полиции остановили 33-летнюю жительницу города Атырау, которая также ранее была лишена прав на три года. После употребления горячительных напитков женщина снова оказывается за рулем своего «Kia Optima». В отношении злостной нарушительницы проведено досудебное расследование, и согласно УПК РК, она водворена в ИВС.

По обоим случаям приговором городского суда №2 нарушители были признаны виновными в совершении уголовного проступка.

Автор: Светлана НОВАК