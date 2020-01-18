Язык визуальной информации

Согласно Закону «О языках РК», вся визуальная информация должна быть предоставлена на трех языках. А сами предприниматели могут избежать двойных расходов, заранее согласовав размещение информации о своих объектах с городским отделом культуры и развития языков.

По словам руководителя городского отдела культуры и развития языков Акылбека Рыскалиева, в Законе «О языках РК» есть статья 21. Она гласит, что любая визуальная информация должна быть оформлена на двух языках – на государственном и русском с размещением в указанном в законе порядке и соблюдением этических норм.

– Приведите, пожалуйста, примеры нарушений норм этого закона и насколько быстро они устраняются?

– «Идейных» или злостных нарушителей у нас нет. Мы часто проводим рейды, ведем разъяснительную работу и всегда находим понимание. Во время рейдов мы также проверяем сигналы жителей, поступающие на горячую линию по телефону: 45-27-88. К примеру, после такого обращения в январском рейде прошлого года мы посетили кафе KFC, что в ТРЦ «BAIZAAR». Факты нарушения норм закона о языках подтвердились – вся визуальная информация была написана на русском и английском языках. Мы поговорили с администратором объекта питания, разъяснили ему нормы закона. Но он, сославшись, что его руководители являются иностранцами, проигнорировал наше уведомление. Прождав определенное время, мы обратились в городскую прокуратуру. Только после этого администрация кафе признала факт нарушения закона РК и устранила его. Сегодня вся визуальная информация в KFC доступна на трех языках.

Еще одно обращение на нашу горячую линию поступило от жителя по улице Махамбета. «Каждое утро, открывая окно, уже неделю натыкаюсь на огромный баннер на всю стену здания, на котором стоит женщина в нижнем белье! У всех есть дети, и они могут решить, что это нормально. Насколько это правильно?» – обратился горожанин. Мы приезжаем в РЦ «Инфинити» и, кроме описанного баннера, в открывшейся новой бильярдной обнаруживаем факт нарушения закона о языках. Там вся визуальная информация написана на русском языке. Предприниматель признался, что не знал о нормах закона, и обещал все исправить. Он сдержал свое слово: через неделю вся визуальная реклама была на двух языках, а баннер, смущавший горожан, был снят. Еще пример. В жилмассиве Привокзальный была открыта столовая «Ас болсын». Мы увидели, что вся информация, которая начинается от входной двери до названия блюд в меню, опять же представлена на русском языке. Сначала предприниматель возмущался, но в итоге согласился с тем, что требования закона надо выполнять.

– Объекты малого бизнеса открываются в Атырау практически ежедневно, и по незнанию законов предприниматели несут двойные затраты. Рекламные агенства могли бы их предупредить…

– В прошлом году мы несколько раз собирали представителей этого бизнеса на семинар по разъяснению требований закона. Те говорят, что у них нет специалистов по ономастике, и они выполняют только заказ предпринимателя. Мы, в свою очередь, просим их направлять к нам для согласования эскизы будущей вывески. Вроде они соглашаются, но на деле ситуация не меняется. Мы не можем вмешиваться в деятельность бизнеса, а только разъясняем нормы закона, за невыполнение которого предусмотрена административная ответственность. Кроме исполнения языковой политики, мы обращаем внимание и на эстетический вид вывески, ее содержание, а это уже нормы Закона «О рекламе».

За прошлый год на 57 объектах города выявлены 453 факта нарушений, 364 из них устранены, 89 находятся на стадии исполнения. Если вывеска выгорела или буквы выпали – это нарушение Закона «О рекламе».

В наступившем году мы уже провели два рейда с участием представителей городского отдела архитектуры, централизованной библиотеки, общественников. Владельцы объектов, где выявлены недочеты, предупреждены об ответственности, и сегодня они занимаются устранением нарушений. Кстати, наш отдел находится в здании ДК имени Курмангазы. Чтобы не переделывать вывески дважды, советуем предпринимателям прийти и согласовать эскизы своей визуальной информации.

Алма ТУРГАНОВА