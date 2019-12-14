Важный день календаря

Накануне государственного праздника Дня Независимости Казахстана корреспонденты «ПК» вышли на улицы города, чтобы спросить у атыраусцев, какой праздник отмечают у нас в стране 16 декабря и что значит для них День Независимости? А для тех людей, которые не могут похвастаться познаниями о нем, мы решили устроить небольшой ликбез на страницах нашей газеты.

Итак, первый респондент, который согласился ответить на наши вопросы, спешила на работу. Айслу Кубаева, преподаватель русского языка одной из городских школ.

– Что празднуем? День Независимости, конечно! – удивленно говорит учитель. – Смысл праздника сводится к тому, что Казахстан является независимой и самостоятельной державой уже 28 лет, и это хорошо. Этот день мы ассоциируем с развитием страны, прогрессом, отстаиванием своих национальных интересов. И, конечно, целых четыре дня выходных!

– А помните ли вы какое-либо значимое событие, связанное с периодом независимости? –не отстаем мы от учителя.

– Ну, пожалуй, введение своей национальной валюты, тенге. Только вот не припомню точно, в каком году это было: в 1992 или 1993?

От «ПК»: национальная валюта была введена в оборот 15 ноября 1993 года в соотношении 1 тенге = 500 рублей СССР, а в качестве альтернативы существовавшим тогда копейкам были введены тиыны. Первые купюры тенге были напечатаны в Англии, а через два года в стране открылась своя банкнотная фабрика.

Следующий участник репортажа – Дмитрий Королев, сотрудник нефтяной компании, попал под прицел нашей камеры. Он в это время гулял во дворе своего дома с дочкой Стефанией.

– Я думаю, что про политический праздник День Независимости знает каждый казахстанец, хотя бы потому, что нас ожидают дополнительные выходные дни, – говорит мужчина. – Среди рабочей недели это всегда приятно. И независимость очень значима для каждого из нас, во-первых, у всех равные права, каждый человек может заниматься любимым делом, имеет право на достойную жизнь, независимо от национальной принадлежности.

– А вы помните, в каком году наша страна получила статус независимости и была принята первая Конституция? – задаем вопрос на засыпку.

– Независимость в 1991году, а вот насчет Конституции точно не скажу…

От «ПК»: 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР принял Закон «О независимости и суверенитете государства». Первая Конституция была принята в 1993 году, вторая, принятая 30 августа 1995-го, действует до сих пор.

Группа мальчишек, выбежавшая из школы, устремилась прямо к нам навстречу. И мы решили их остановить вопросом: «что они знают про предстоящий праздник?». Девятиклассники технической гимназии с углубленным изучением английского языка (СТГ) Николай Гринюк, Денихан Зубариев, Асанали Сайн и Эмиль Пашаев поначалу растерялись, а потом разговорились.

– 16 декабря – День Независимости. Особенностей никаких мы не видим, он похож на День Президента или День Конституции. Он, конечно, не такой красочный, как приближающийся Новый год, но тоже праздник, потому что в эти дни мы не будем ходить в школу! – с радостью в голосе говорят пацаны.

– А какой город раньше был столицей Казахстана, знаете? – задаем вопрос.

– Астана… Акмола… нет, Алма-Ата!

От «ПК»: 70 лет столицей Казахстана был город Алма-Ата, но в 1997 году статусом стольного града наделили Акмолу, сменив 6 июля 1998 года название столицы на Астану, сегодня Нур-Султан.

Для жительницы Атырау, пенсионерки Нурии Изимовны, независимость страны – самое большое достояние, которое за долгие годы своего существования обрел наш терпеливый народ:

– Мне 61 год, и люди моего возраста являются свидетелями возрождения нашей республики. Пусть у нас еще не все получается, нам ведь только 28 лет. Но за эти годы уже сделано немало. А главное – в Казахстане мир, казахи – дружелюбная и гостеприимная нация, нашей дружбой дорожат другие страны. И сегодня мы возрождаем культуру и истоки своего народа.

От «ПК»: программа культурного наследия «Мәдени мұра» была признана ЮНЕСКО как целостное явление в сфере поддержки культуры, духовности. В рамках этой программы был опубликован казахский фольклор в 100 томах, в пяти томах – музыкальный фольклор, в 10 томах – исторические мысли. Были выявлены ранее неизвестные документы по истории Казахстана и переведены на казахский язык шедевры философии, истории, политологии и социологии.

Анжелика КИМ