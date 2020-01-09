Важная роль образовательного характера

В своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев о бесценном наследии великого мыслителя, акына Абая Кунанбаева акцентирует свое внимание на том, что историческую дату – 175-летие казахского поэта – мы должны отметить на достойном уровне.

В связи с этим были даны конкретные поручения Правительству о создании комиссии по подготовке, проведению масштабных мероприятий и утверждению Общереспубликанского плана.

Я могу сказать, что в Атырауском университете нефти и газа имени Сафи Утебаева мероприятия по пропаганде наследия Абая Кунанбаева уже начались. Так, наши студенты провели литературно-музыкальный вечер на тему «Өлең – сөздің патшасы», посвященный этой дате. На протяжении всего вечера звучали великие Слова назидания, декламировались стихотворения казахского поэта, а также звучали лирические песни на казахском языке и кюи на домбре. Мероприятие позволило студентам и педагогам по-новому взглянуть на творчество Абая, более того, многие ловили себя на мысли о том, что мысли просветителя до сих пор актуальны, заставляют задуматься.

Также мне хочется поддержать идею Главы государства о том, чтобы родине великого Абая – урочищу Жидебай, которое находится в Восточно-Казахстанской области, придать высокий статус и сделать его местом паломничества для казахстанцев. Тут, думаю, не лишним будет напомнить, что в свое время Елбасы с помощью проекта «Духовные святыни Казахстана» счел необходимым увязать их воедино в национальном сознании. Как известно, 15 мая 2017 года был создан научно-исследовательский центр «Сакральный Казахстан». Во всех регионах Республики были образованы областные комиссии по выявлению сакральных мест. Думаю, данный список теперь может пополнить и урочище Жидебай – родина Абая. Нам важны сакральные и духовные ценности. Они играют важную роль в воспитательном и образовательном поцессах.

Калжан МУХАМБЕТЖАНОВА,

преподаватель кафедры строительства,

стандартизации и безопасности жизнедеятельности

Атырауского университета нефти и газа им. Сафи Утебаева