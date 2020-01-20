В Атырауской области идут бои отделений и расчетов «Запада»

Отделения, расчёты и экипажи регионального командования «Запад» участвуют в учебных боях в условиях, приближенным к боевым.Занятия по подготовке отделений проходят с 13 января по 7 февраля под руководством командиров подразделений.

«На данном этапе военнослужащие совершенствуют полученные в ходе индивидуальной подготовки по специальности профессиональные навыки в составе отделения в различных видах боя. Основные усилия в ходе обучения направлены на подготовку военнослужащих к действиям в составе подразделений и совершенствование полевой выучки личного состава. А также на умелое и эффективное применении в бою штатного вооружения и военной техники», — рассказал заместитель командующего войсками регионального командования «Запад» по боевой подготовке полковник Женис Маралов.