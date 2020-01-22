Разыскиваются родственники солдата из Маката

В Ленинградской области обнаружено захоронение, в котором покоится погибший в Великую Отечественную войны житель Макатского района, рядовой Конокбаев.

В редакцию «ПК» обратились поисковики из общественного объединения «Atamnyn amanaty» г. Нур-Султана. Молодые люди разыскивают родных бойца Конокбаева.

Как рассказала в интервью «ПК» зампредседателя объединения Райгуль Мушанова, на днях к ним обратились поисковики из Ленинградской области.

«При проведении архивной работы российскими поисковиками были установлены шестьдесят восемь фамилий солдат, погибших при обороне и освобождении Волосовского района Ленинградской области. Поисковики сообщили нам, что в 2018-м на плитах воинского захоронения в деревне Бегуницы, что в Волосовском районе Ленинградской области, были увековечены фамилии пятерых казахстанцев», – рассказала Райгуль Мушанова.

Есть там фамилия и уроженца Макатского района Гурьевской (ныне Атырауской) области. Вот полные сведения о бойце, которые предоставили ленинградские поисковики: КОНОКБАЕВ Кжен,

1895 г.р. Место рождения: Гурьевская область, Макетский (Макат) район, с. Золорунки. Призван Макетским (Макататским) РВК Казахстана. Рядовой, стрелок 657 стрелкового полка, 125 стрелковой дивизии. Погиб в бою 28 января 1944 года за деревню Артюшкино Волосовского района Ленинградской области. Перезахоронен в Бегуницах.

Поисковики попросили сделать максимальную рассылку сообщения. Опросить знакомых, друзей, близких. Звонить по телефонам: Райгуль Мушанова, зампредседателя ОО, 8 776 828 45 35. Алия Сагимбаева, учредитель ОО, 8701 999 78 20.

Надежда Шильман