Полезные исследования – в одной книге

Вышел в свет сборник рукописи курмангазинского краеведа Максота Жолжанова «Дала академигі». Презентация книги состоялась на днях в Атырауском областном историко-краеведческом музее.

«Дала академигі» состоит из пяти разделов: «Научные исследования истории родного края», «Значения исторических и литературных названий», «Тайны в мире топонимики», «Народный кюйши Курмангазы», «Выписки продолжаются». Тираж книги составил тысячу экземпляров. А познакомиться с содержанием можно будет во всех библиотеках области.

В тот день в музее собрались друзья, соратники, ученики и родственники Максота Жолжанова, которые делились своими воспоминаниями, рассказывали об интересных моментах, связанных с жизнью краеведа. Среди них – публицист, почетный журналист области Утепберген Алимгереев.

– Я знал Максота Жолжанова с 1967 года, – рассказал он. – Мы с ним близко общались. Маке всецело отдавался любимому делу – мог не спать, не есть, когда занимался каким-нибудь исследованием. Помню, как писались многие его работы. Как он часто ездил в астраханский архив для своих проектов. А писал он на двух языках – казахском и русском. При жизни я пообещал, что обязательно соберу все его работы и создам сборник, сегодня я выполнил свой долг перед ним, у меня еще остались его письма, которые не вошли в книгу, в будущем их тоже обязательно опубликуем, – пообещал Утепберген Алимгереев.

По словам публициста, Максот Жолжанов любил заниматься топонимикой, дав разъяснения более трем тысячам слов. К примеру, название села Байда Курмангазинского района в народе считается, что оно произошло от слова «байда» – «лодка», однако Жолжанов доказал, что на самом деле оно имеет совершенно другое значение.

– По записям Маке, лет пятьдесят назад слово произошло от ногайского «пайда», что значит «польза». То есть эта местность была полезной, потому что была богата рыбой, зеленью, – сказал Алимгереев. – Все это в книге есть, а еще здесь можно найти такие интересные исследования, как «Поэма Козы Корпеш и Баян сулу глазами историка», «Откуда появилось название «Алаш», «Как образовалось три жуза у казахов» и другие.

Динара КАНБЕТОВА,

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