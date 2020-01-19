Поэт и Правда

Абай. Пожалуй, нет казаха, который бы не знал это имя. Любой, наверное, вспомнит пару строчек из его стихов, но многие ли понимают его творчество, так, как того хотелось бы самому великому поэту, мыслителю, учителю?

В этом году Казахстан отмечает 175-летие со дня рождения поэта. Страна готовится с размахом отпраздновать юбилей. Но тут возникает опасность, что, как нередко у нас происходит, мероприятия превратятся в кампанейщину: провели конкурс – отчитались, поставили галочку…

Прекрасно осознаем возможность такого развития событий, но и промолчать не имеем права. А потому публиковать цикл материалов, посвященных Учителю нации, считаем своим священным долгом. А откроем его с беседы с доктором филологических наук, профессором Атырауского университета имени Х. Досмухамедова Кадыром Жусипом.

Абай многогранен, он поэт, писатель, переводчик, философ… Охватить все его наследие в одном даже большом труде невозможно, не говоря уже о газетной статье. Поэтому мы с собеседником совместно решали, какую же сторону творчества осветить. Остановились на том, что для начала ознакомим читателя с общими положениями.

— Вот мы признаем Абая, как основоположника современной казахской литературы, он в своих стихах, кроме всего прочего, высказывал критику в адрес своих предшественников:

Шортанбай, Дулат пенен, Бұқар жырау,

Өлеңі бірі – жамау, бірі – құрау.

Әттең дүние-ай, сөз таныр кісі болса,

Кемшілігі әр жерде-ақ көрініп тұр-ау.

Если ему не нравилось творчество таких признанных акынов, где мы должны искать истоки вдохновения самого гения?

— Прежде всего, надо учитывать, что Абай был очень эрудированным, начитанным человеком, он знал персидский, арабский, русский, в оригинале читал Фирдоуси и Пушкина, Низами и Лермонтова. В его творчестве четко прослеживаются влияние и дух золотого века русской поэзии и даже прозы русских классиков Толстого, Достоевского, отчасти Бунина. А что касается казахской устной поэзии, то Абай имел нескончаемый запас лексики родного языка. При этом он сам долгое время не считал себя поэтом, свои стихи приписывал близкому родственнику Кокбаю, впервые его стихи «Жаз», «Кулембайга» были опубликованы в газете «Дала уалаяты» под авторством именно Кокбая. И только достигнув сорока лет и видя, что его стихи любимы в народе, стал признавать их своими.

— Кстати, в последние годы много говорилось, что Абай купил стихи Кокбая за косяк лошадей…

— Да, были такие выступления. Дело в том, что Абай как-то пригласил к себе Кокбая и предложил сочинить стихи о весне. Результат ему не понравился, и тогда он выкупил собственные произведения, которые раньше сам же приписывал родственнику. Отсюда и слухи.

— Гений Абая общепризнан, тем не менее, мне кажется, казахи знают и других поэтов, не уступающих, талантом Абаю, а чем-то даже превосходящих. Ильяс Жансугуров, например.

— Конечно, у каждого свои критерии, спорить здесь бессмысленно, но есть одно неоспоримое обстоятельство – Ильяс, Сакен, Бейимбет, безусловно, талантливейшие поэты, но только поэты, а Абай многогранен, он поэт, философ, учитель – он гений. Он – революционер, перевернувший представления казахов о поэзии, в частности, и о литературе в целом. А последующее поколение, при всей своей одаренности – ученики гения, апостолы. А потому фигура Абая всегда стоит и будет стоять особняком не только в литературе, но и в повседневной жизни казахов. Такой пример: Ауэз — отец Мухтара Ауэзова, собирал детвору и заставлял учить стихи Абая, причем ленивых и нерадивых наказывал – порол в прямом смысле этого слова. Родители выпоротых претензий не имели, это о многом говорит.

— Значит, первоначально творчество Абая распространялось в добровольно-принудительном порядке?

— Нет, конечно, казахи всегда ценили острое слово, Ауэз просто хотел, чтобы каждый знал то, что хотел донести поэт до своего народа. А насчет распространения есть один любопытный факт. Современник Абая Мурсейит мулла записывал и хранил все стихи Абая. Он размножал эти рукописи и продавал населению. В те годы стало модным класть в приданое невесты такой томик со стихами Абая. Одна такая рукопись стоила одну овцу. Чем не бизнес? Представляешь, как далеко по степи расходились произведения гения? И, конечно, народ подхватывал гениальные строки, заучивал, и они часто звучали на тоях и других собраниях.

Принято считать, что выдающиеся люди могут видеть будущее, и обычно прогнозируют жизнь на пятьдесят лет после себя. А Абай в своих трудах предсказал состояние общества на 150-200 лет вперед. Его произведения никогда не теряли своей актуальности, а сегодня, спустя 116 лет после его смерти, мы до сих пор удивляемся и восхищаемся его точными характеристиками таких человеческих пороков, как алчность, лень, тще­славие. И не случайно Глава государства свое первое публичное выступление в новом году посвятил творчеству великого Абая.

— Да, в этом году республика отмечает юбилей Абая Кунанбаева. Статья Президента страны, опубликованная на днях, дала своеобразный старт мероприятиям…

— Очень своевременное выступление. Во-первых, потому, что часто такие мероприятия мы проводим, как говорится, «для галочки» — провели, отметились, отчитались – забыли. И поэтому надо со всей серьезностью отнестись к словам Президента: «Все это проводится не для веселья, а для расширения нашего кругозора и духовного развития». То, что на государственном уровне столь ответственно отнеслись к событию, сильно обнадеживает. Далее — «Восходит к Абаю даже идея формирования интеллектуальной нации, о которой говорят сейчас. С каждым словом великий мыслитель стремился развивать национальное сознание. Поэтому следует уделять особое внимание глубокому изучению трудов Абая. Познание Абая — это познание самого себя. А познание самого себя, постоянный рост, изучение науки, образования — это мудрость. Слова Абая должны стать ориентиром поколения».

Статья во многом перекликается с программным выступлением Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», а по-другому и быть не может, ведь модернизировать общественное сознание не значит забыть прошлое, наоборот — на традиционных принципах казахского общества, на национальных ценностях, выработанных веками, должно вырасти современное конкурентоспособное и процветающее государство. И весь жизненный путь Абая – призыв учиться, осваивать разные искусства, профессии, трудиться, написаны для всех времен и народов. Ведь указывая на недостатки современного ему казахского общества, нещадно критикуя и высмеивая нравы, поэт призывал искоренить невежество, лень, равнодушие. При этом Абай не кидал в толпу лозунги, а день за днем, строчка за строчкой учил свой народ. Многое тогда осталось не услышанным, не зря он сетовал:

Қайран сөзім қор болды,

Тобықтының езіне.

Слышим ли мы сейчас? Не уверен. Поэтому и говорю о большом значении статьи Касым-Жомарта Кемелулы. 175-летний юбилей великого сына нашего народа – повод для того, чтобы не просто вспомнить Абая, не просто отдать дань уважения гению, а понять и принять, наконец, ту непреложную истину, что мы должны ежедневно учиться у великого просветителя. Соизмерять свои действия с Учителем. Если бы в каждом доме лежал сборник стихов Абая, его «Слова назидания» и эпопея Мухтара Ауэзова «Путь Абая», а мы в своих сомнениях искали решения в этих книгах, это было бы огромным шагом в реализации программы «Рухани жаңғыру».

Кайрат САТАЕВ