Мост только для пешеходов

9 января акимат города Атырау объявил о закрытии центрального моста в ночь на 10 января. Когда откроют главную транспортную артерию города, пока неясно. Пешеходам ходить не запрещается.

В редакции имеется телефонограмма на имя акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова за подписью президента АО «Атырауские тепловые сети» Нурадина Шамшатова. В ней говорится о том, что «при обходе тепловых сетей обнаружено смещение в скользящих опорах тепловых сетей диаметром 426 мм, проходящих под центральным мостом города. В течение последних двух дней в результате разрушений в опорах и конструкциях тепловых сетей смещение составило более 70 мм, и данный процесс продолжается. Для проведения работ по предупреждению возможного разрыва сетей просим остановить движение транспорта по мосту с 00:00 часов 10 января 2020 года. В целях недопущения чрезвычайной ситуации просим экстренно создать комиссию для выявления причин разрушений».

Что установлено комиссией и когда будут завершены ремонтные работы, неизвестно. В пресс-службе акимата города Атырау пообещали предоставить комментарий позже.

Светлана НОВАК