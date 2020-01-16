Какой ребенок не любит поиграть во взрослых: сделать уколы, будучи врачом; пострелять, задерживая преступника, в роли полицейского; сделать маникюр на профессиональном тренажере; испечь вафли или печенье, примерив на себя образ кулинара. Эти и многие другие специальности в натуральном антураже имеет возможность испробовать на деле каждый ребенок в увлекательном и ярком «Городе профессий» развлекательного центра «Аi-Dа, pаrk».

Организаторы этого проекта – социальные предприниматели, молодая супружеская пара Азиза Сагналиева и Махамбет Утемисов. Они призеры конкурса по социальному предпринимательству в рамках программы «Жаркыра», реализуемого фондом Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) и ТОО «Тенгизшевройл».

Финансисты по образованию, молодые люди долгое время работали в банке. Махамбет курировал малый и средний бизнес, анализировал возможности открытия бизнеса, в какой-то момент супруги решили сделать бизнес-план для себя. И вот уже как два года занимаются предпринимательством.

– Наш центр для детей, а вдохновили нас на этот проект наши дочери Айша и Дария, – говорят супруги. – В городе мало возможностей для детского развлекательного досуга, именно полезного. Поэтому мы создали «Город профессий» для детей от 3 до 14 лет. Это зона сюжетно-игровых игр, в которые так любят играть дети. По статистике, довольно большую часть своего игрового времени дети тратят именно на сюжетно-ролевые игры, это и навело нас на мысль – создать отдельные тематические интерактивные комнаты профессий. Они очень полезны для всестороннего развития детей. Мы подали заявку на конкурс «Жаркыра» и оказались в числе полуфиналистов, прошли обучение координаторами проекта «Жаркыра», в рамках проекта прошли стажировку в Москве, где увидели, как работают такие города профессий, все это нам помогло развить нашу идею. Получив заем в три миллиона тенге, мы открыли центр. Всего у нас восемь станций по более двадцати профессиям.

С созданием города профессий молодые предприниматели предоставили рабочие места для молодежи. Так, на станциях детей обучают наставники – студенты, молодые преподаватели с высшим педагогическим образованием, имеющие опыт работы в школах и детских центрах. Среди наставников есть фельдшер, кулинар, парикмахер и мастер маникюра и визажа. Главная цель создания городка – развить у детей интерес к тем или иным профессиям, научить определенным навыкам, развить творчески.

Так, на станции фермерства городские дети могут познакомиться с сельской жизнью. Здесь игрушечный сельский двор с домашними животными, огородом, плодовыми деревьями. Ребят тут учат, как собирать урожай с грядок и деревьев, чем кормить домашних животных, доить корову, кормить кур и собирать яйца. Большой интерес вызывает у детей полицейский участок. Тут предусмотрена мини-физподготовка, проводит «спецоперации вооруженный спецназ», берутся отпечатки пальцев, на игрушечном оружии обучаются, как его разбирать и собирать, стрелять по мишени. В арт-студии дети могут дать волю фантазии: рисуют, лепят, рисуют граффити. В кулинарной станции детей обучают, как сервировать стол, готовят из готового теста печенья, булочки, пекут вафли. В «Магазине» на полках – настоящие продукты и вещи, здесь ребят учат, как предложить и продать товар. В «Клинике» дети мерят давление, делают уколы, изучают строение зубов, благо различных манекенов и игрушечных медицинских наборов здесь множество. В парке расположен самый большой и глубокий в городе сухой бассейн, создающий эффект точечного массажа.

Жанат ШАЯХМЕТОВА,

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