Гарантированная поддержка

Люди, зарегистрированные в системе обязательного социального медицинского страхования, получают доступ к высокотехнологичной медицинской помощи на бесплатной основе. Об этом сообщил первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в региональной службе коммуникаций по разъяснению системы обязательного социального медицинского страхования и адресной социальной помощи в новом формате.

Самым обсуждаемым новшеством 2020 года стала система обязательного социального медицинского страхования. Отчисления по ОСМС начнутся с первого января. Для работающих граждан это 1% от заработной платы, 2% за своего работника уже будет платить компания из фонда заработной платы. Индивидуальные предприниматели, руководители крестьянских хозяйств и лица, занимающиеся частной практикой, должны будут платить 5% от одной четвертой части размера минимальной заработной платы. Самостоятельные плательщики – те, кто не зарегистрирован как безработный в органах учета и работает на себя, могут вносить 5%. За льготную категорию, куда входят также дети до 6 лет, школьники и студенты, государство будет само вносить взносы. Есть и максимальный порог – 425 тысяч тенге. Те, кто зарабатывает столько или больше – в год будут платить не больше 60 тысяч тенге.

Обязательное социальное медицинское страхование является государственной системой по социальной защите интересов здравоохранения. Ожидается, что система, успешно зарекомендовавшая себя на международном уровне, будет полезной для казахстанцев. Участники ОСМС смогут бесплатно получать такие дорогостоящие медицинские услуги, как КТ, МРТ. Благодаря этой системе возрастут зарплаты медицинских работников, станет более доступным лечение пациентов, в том числе с использованием современной медицинской аппаратуры.

– В Атырауской области 33 государственных и 30 частных медицинских организаций. Все медицинские учреждения полностью включены в систему обязательного социального медицинского страхования, – пояснил Серик Шапкенов. – Еще одно преимущество данной системы – раньше пациент бесплатно обслуживался в государственных медицинских организациях, теперь он может получать лечение в выбранном им самим медицинском учреждении – будь то государственное или частное. По области еще есть люди, не зарегистрированные в данной системе. Такие лица завтра не смогут бесплатно получать медицинские услуги. Поэтому призываю всех жителей зарегистрироваться в этой системе.

Наряду с этим, 15 категорий граждан, в числе которых семьи с низкими доходами и многодетные, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, беременные женщины и иные пациенты – смогут получать бесплатные медицинские услуги в зависимости от статуса. За них взносы в систему обязательного социального медицинского страхования будет вносить государство.

Обязательное условие

С 1 января 2020 года введено новое государственное пособие для многодетных семей. Его будут получать семьи, где воспитываются четверо и более несовершеннолетних детей, независимо от доходов. Важный момент: пособие выплачивается на детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по дневной форме обучения. Выплачиваемая сумма разнится в зависимости от количества детей (от 42 496 тенге до 74 388 тенге). Обязательным условием для назначения адресной социальной помощи (АСП) является участие трудоспособных членов семьи в активных формах содействия занятости. В государственную программу «Енбек» внесены изменения в части предоставления льготного микрокредитования и грантов без обучения для получателей АСП.

Если трудоспособный член семьи откажется от работы, то выплата пособия будет прекращена всем членам семьи. Все выплаты, которые были назначены до 31 декабря 2019 года, приостановлены. С 1 января 2020 года все малообеспеченные должны подать заявление на назначение АСП.

– Трудоспособным гражданам из числа получателей адресной социальной помощи государством будет предложена работа по специальности. Если требуется обучить, также будут созданы необходимые условия. При отказе от предлагаемой государством работы все члены семьи будут лишены права на получение АСП. Такие меры не будут применяться к родителям, осуществляющим уход за ребенком или за ребенком-инвалидом, – сказал С. Шапкенов.

Принимавший участие в брифинге руководитель управления координации занятости и социальных программ Серик Камидолла также рассказал, на какую помощь могут рассчитывать люди из малообеспеченных семей.

– С начала 2020 года детям из малообеспеченных семей в возрасте от одного года до шести лет полагаются продуктовые наборы и гигиенические принадлежности, в возрасте от 6 до 18 лет – горячее питание в школах, учебные принадлежности и школьная одежда, льготный проезд, – проинформировал Серик Камидолла. – Данный социальный пакет в нынешнем году предусмотрен на 8447 детей.

Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

Общая сумма для выплаты АСП предусмотрена в размере 1 миллиарда 465 миллионов тенге.

О прописке, статусе, ценах

По традиции по окончании брифинга спикеры ответили на вопросы журналистов.

– В городе живут семьи, приехавшие из районов, они не имеют городскую прописку. Большинство из них арендует квартиры. Могут ли эти семьи получать адресную социальную помощь, не имея прописки?

– Три процента из всего нашего населения не имеет никакого статуса. Это говорит о том, что эти люди нигде не зарегистрированы. Поэтому, чтобы получать АСП, прописка либо временная регистрация по месту жительства необходима, – пояснил Серик Шапкенов.

– Кто будет заниматься формированием гарантированного социального пакета?

– В феврале будут заключены договоры с 28 частными предпринимателями, которые обязуются заниматься формированием и раздачей соцпакетов адресатам. Задача управления координации занятости и социальных программ – составить список нуждающихся.

– Кто будет отвечать за качество товаров, представленных в социальных пакетах?

– По этому вопросу можно не беспокоиться, так как он на контроле. К тому же состав гарантированного соцпакета одобрен Минздравом РК.

– Может ли семья, где воспитывается шестеро детей, трое из которых старше 18 лет, претендовать на получение АСП?

– Если эти совершеннолетние учатся в вузах, то они должны представить справку с места учебы, если работают, то указать свой доход, только после этого будет рассмотрен вопрос получения этой семьей адресной социальной помощи.

Не обошли вниманием журналисты и цены на продукты питания, реализуемые на коммунальном рынке «Сарайшык».

– Почему они выше, чем на рынке «Дина»? Ведь изначально этот рынок считался коммунальным?

– Аренда за торговое место на рынке «Сарайшык» ниже, чем на рынке «Дина», поэтому действительно цены на товар здесь должны быть ниже, но некоторые люди ошибочно сравнивают стоимость оптовых товаров на «Дине» с розничной ценой в «Сарайшыке».

– Есть ли какие-нибудь льготы на приобретение собственного жилья для семьи, где оба супруга являются инвалидами первой группы? Нам известно, что в настоящий момент они половину пенсии отдают за аренду квартиры.

– Сегодня в очереди на жилье стоят 20 тысяч человек по шести категориям. Немало и тех, у кого действительно тяжелое положение. Однако закон для всех одинаков. Квартиры будут получать в порядке очереди.

– Смогут ли участвовать в системе обязательного медицинского страхования люди, занятые сезонными работами, в частности, в сельской местности?

– Да, если будут уплачивать единый социальный платеж.

Тем временем…

Как сообщил Серик Камидолла, в Атырауской области 1656 семей предоставили неверные сведения о заработной плате. Им была назначена и выплачена АСП в размере 68 млн тенге. После проверки выявлено, что несколько десятков человек имеют ИП, и их доход превышает один миллион тенге. На сегодняшний день 24 млн тенге уже возвращено в бюджет. Возврат остальных средств продолжается.

Светлана НОВАК,

Динара КАНБЕТОВА