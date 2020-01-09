Дойти до Абая

С удовольствием прочитал статью Президента страны Касым – Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXIвеке». Понравилось. Кто такой Абай – знает каждый казах, а мне в статье импонировало то, что Глава государства акцентировал свое внимание даже не столько на творчестве великого мыслителя нашего народа, сколько на его роли в воспитании нации. Высказывания поэта о нелицеприятных сторонах нашего менталитета не потеряли своей актуальности и по сей день.

Поэтому, думаю, статья появилась очень своевременно. Изучение творчества Абая поможет нам всем не только познать его самого, но и вникнуть в суть наших некоторых сегодняшних проблем. А вникнув, найдем пути решения. Президент страны остановился на отправных точках наследия Абая Кунанбаева, призывающих к самосовершенствованию, к стремлению учиться, применению знаний во благо своего народа, своей страны. В этой связи актуализируются и проблемы сегодняшнего дня, в частности связанные с необходимостью совершенствования сферы образования.

Немаловажно и то, что Глава государства особо подчеркнул, что празднование 175-летнего юбилея Абая Кунанбаева должно пройти не формально, а рассматривать все мероприятия нужно через призму возрождения народного самосознания: «Главная цель этих торжеств – своеобразный отчет нашего народа перед учителем нации», – подчеркнул Президент. Думаю, все мы тоже должны отнестись к юбилею именно с этой точки зрения и задаться вопросом, а соответствую ли лично я тем стандартам, которые поставил перед всеми нами наш великий Абай.

Аккали АХМЕТ, доктор исторических наук, профессорАГУ им. Х. Досмухамедова