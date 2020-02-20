Водитель джипа, протаранившего дом, наказал. Но ущерба не возместил

В суде города Атырау рассмотрено административное дело в отношении водителя «Toyota Land Cruiser Prado 150».

26 января 2020 года он, не справившись с управлением джипом, на пересечении улиц А.Байтурсынова — М.Казырета города Атырау врезался в стену частного дома.

Судом виновник ДТП признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев.

В постановлении ничего не говорится о возмещении ущерба жильцам пострадавшего дома. Как рассказывают потерпевшие, виновник сначала обещал отремонтировать дом, но потом отказался от своих намерений. Вот уже месяц семья живет во второй части не отапливаемого дома. Пострадавшие вынуждены подать в суд иск о возмещении материального ущерба.

Марина КУАНЫШЕВА