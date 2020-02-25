Начался суд над экс-руководителем облздрава М. Аймурзиевой

Осенью 2018 года в отношении бывшего руководителя областного управления здравоохранения Маншук Аймурзиевой было заведено уголовное дело «Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей» . Сегодня, 25 февраля, в суде состоялось первое заседание по этому делу. Подсудимая заключила процессуальное соглашение в виде сделки о признании вины. Напомним, что главного врача области отстранили от работы в связи с гибелью новорожденных в областном перинатальном центре. В том числе были несколько уголовных эпизодов.

Марина Куанышева