Начался суд над экс-руководителем облздрава М. Аймурзиевой

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Осенью 2018 года в отношении бывшего руководителя областного управления здравоохранения Маншук Аймурзиевой было заведено уголовное дело «Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей» . Сегодня, 25 февраля, в суде состоялось первое заседание по этому делу. Подсудимая заключила процессуальное соглашение в виде сделки о признании вины. Напомним, что главного врача области отстранили от работы в связи с гибелью новорожденных в областном перинатальном центре. В том числе были несколько уголовных эпизодов.  

 Марина Куанышева

Administrator

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