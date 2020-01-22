В Атырау увеличилось число пациентов травмпунктов

Только за неделю от полученных на улицах травм пострадали около 100 человек, 55 из которых дети. Главные причины ушибов и растяжек — не расчищенные от снега тротуары, ледяные горки и небезопасные катки.

По словам врачей, с первым снегом в травмпунктахпоявились и первые пациенты. Чаще всего с переломами рук, растяжениями и ушибами.

«С начала выпадения осадков в Атырау число обратившихся с зимними травмами увеличилось. До сегодняшнего дня за медицинской помощью обратились порядка 40 человек. По словам пациентов, травмы были получены в результате падения с катков и горок, на скользком кафеле у входа в магазины и при падении на не расчищенных от снега тротуарах», — говорит руководитель травпункта областной больницы Асхат Бисенгалиев. Большинство травм среди детей были получены на закрытом центральном мосту, который горожане на время приспособили его под каток и снежную горку.

«За две минувшие недели в травмпункт детской областной больницы поступили 55 детей с различными ушибами. А на днях к нам обратились еще двое, на которых упал снег с крыши одного из домов в микрорайоне Нурсая. Ребята отделались легким ушибом и после осмотра были отправлены домой», — отметил детский врач-травматолог Руслан Жанбекеев.

К слову, синоптики предупреждают о предстоящем дожде и мокром снеге. Местами будет метель, пасмурно.

— В ближайшие дни днем температура воздуха поднимается до 2 градуса тепла, ночью до минус 3.Ветер юго-западный, с порывами до 20 метров в секунду. В области объявлено штормовое предупреждение» — сообщила синоптик филиала РГП «Казгидромет» Атырауской области АйнурДаубаева.

Динара Канбетова