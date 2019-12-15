Перенимая лучший опыт

С обретением независимости отечественная медицина получила возможность самостоятельно налаживать связи с лучшими клиниками и медицинскими центрами мира. Наравне с коллегами из столичных клиник атырауские врачи выезжают для обмена опытом в зарубежные страны с высоким уровнем медицины и приглашают в наши больницы и поликлиники иностранных высококвалифицированных специалистов.

Большая работа по обмену медицинским опытом ведется в Атырауской областной детской больнице. Только за последние два месяца ее посетили врачи из Литвы и России. Высококвалифицированные ортопеды из Прибалтики провели 15 операций детям с различными ортопедическими патологиями, в том числе с диа­гнозом ДЦП. Внедрение различных современных международных методов в лечении детской травматологии позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи детям, проживающим в Атырау. Проведение операций зарубежными специалистами в последующем позволит детям пройти реабилитацию в собственном центре. Мастер-класс для атырауских коллег провели врачи из Санкт-Петербурга. Они поделились знаниями инновационных технологий, а также рассказали о передовых методах в сфере анестезиологии и реанимации.

Не отстает в совершенствовании навыков специалистов и областная больница №2. Опыт работы молодого успешного врача Азамата Ерболова составляет 10 лет. Из них семь лет он проработал урологом в областной больнице, три последних года – заместителем директора областной больницы №2. На его счету немало сложных успешно проведенных операций. Выпускник Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени М. Оспанова Азамат Ерболов окончил магистратуру Казахской государственной юридической академии в Астане.

– За годы независимости здравоохранение области совершило большой прорыв. Стали доступны сложные высокотехнологичные вмешательства. Медучреждения оснащены передовым оборудованием. Налажено тесное сотрудничество казахстанских медицинских центров с мировыми лидерами в оказании медуслуг, – сказал Азамат Ерболов.–В прошлом году по обмену опытом для изучения новых методов работы я побывал в славящейся своей диагностикой и лечением Корее, в Сеульском медицинском центре. Большое впечатление на меня произвело то, как корейцы заботятся о здоровье своих граждан. Так, пока граждане не пройдут мед­осмотр, их не допускают до работы. Если у человека обнаруживают те или иные заболевания, то сразу отправляют его на обследование. Раз в год житель страны проходит обязательное обследование. При этом если человек не проходит медосмотр, то в последующем медицинские услуги для него будут платными. В последние два года я побывал по обмену опытом в российском городе Сочи, где рассматривались новые технологии операций, методы обследования, в Москве – на семинаре по организации здравоохранения.

И, как считает врач, с внедрением в 2020 году системы обязательного социального медицинского страхования в стране усилится диагностика заболеваний среди населения, еще больше будет уделяться внимания системе обучения врачей за рубежом, оснащенности современным оборудованием.

– Областная больница №2 также не стоит на месте, в последние три года мы открыли здесь отделения терапии, хирургии, где проводятся сложнейшие травматологические, урологические и другие операции. В свою очередь мы стараемся создать условия для молодых врачей, оплачивая 50 процентов стоимости аренды жилья. Полным ходом идет цифровизация, – сообщил он.

Городскую поликлинику №4 недавно с мастер-классом посетила старшая медсестра из Филиппин Эйлин из клиники «MBA CLINIC». По словам директора поликлиники Меруерт Отегалиевой, гостья рассказала о том, что филиппинские медсестры ставят первый клинический диагноз, осматривают пациентов наравне с врачами. Вместе с тем, Эйлин отметила плюсы проводимой в поликлинике работы, в частности, диспансерной службы, когда ведется контроль над хроническими больными, патронажной службы.

– Как известно, врачи, медсестры, социальные работники, психологи поликлиники работают с неблагополучными семьями, при этом тесно сотрудничая с полицией и местными исполнительными органами. Развита паллиативная помощь. В следующем году мы планируем отправить старших медсестер поликлиники на повышение квалификации в Турцию, Финляндию, – сказала Меруерт Отегалиева.

Жанат ШАЯХМЕТОВА