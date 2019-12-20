На физиопроцедуры – с настроением

Атырауский областной детский противотуберкулезный санаторий был заново обновлен после капитального ремонта. Построенное в далеком 1962 году здание прошло капитальную реконструкцию.

А контингент санатория такой, что требуется повышенный комфорт и внимание. Ведь здесь проходят реабилитацию дети, которые уже переболели туберкулезом, но их организм нуждается в поддержке. Это режим, калорийное питание, внимание и физиопроцедуры при необходимости.

Полностью обновлены все три корпуса санатория и хозяйственный блок. Строители ТОО «КварцСпецСервис» заменили электропроводку, систему вентиляции и водопроводные линии. Обновлена вся прилегающая территория, для детей построили дополнительные игровые площадки. Теперь санаторий нуждается в хорошем медицинском оборудовании.

– У нас проходят реабилитацию дети от 4 до 15 лет. Пребывание в санатории длительное, как минимум три месяца надо для восстановления, чтобы ребенок смог укрепить иммунитет. Здесь они обучаются, посещают кружки и студии, ведут активный образ жизни, – рассказали «ПК».

Все ребята, находящиеся в санатории, проходят обязательный образовательный процесс. Для ведения занятий к ним приходят учителя городской средней школы №21. Помогают многочисленные спонсоры, которые с удовольствием возят детей на экскурсии.

Остается добавить, что ремонт осуществлен на средства из местного бюджета на общую сумму 178 миллионов тенге.

Автор: Марина КУАНЫШЕВА