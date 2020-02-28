Водитель не знал о пандусе в своем автобусе

Сотрудники проекта «Адалдық алаңы» в ходе мониторинга работы общественного транспорта стали свидетелями того, как водитель и кондуктор автобуса №14 не смогли посадить в салон человека в инвалидной коляске.

-К нам обратилась группа жителей с инвалидностью по поводу неработающих пандусов в общественном трнаспорте. В результате недельного мониторинга ситуации мы выявили, что в Атырау на маршрутах №10, 20, 14, 7, 58, 53 курсируют полсотни новых современных автобусов с пандусами, еще 10 работает в Кульсары. Но пандусы не использовались и были факты, когда водитель игнорировал колясочника, отъезжая подальше от остановки. В ходе рейда мы выяснили, что семь водителей не знали о наличии пандуса в своем автобусе, а трое водителей не имели понятия как его использовать. Мы обратились к руководителям ответственных организации за разъяснением. В свою очередь руководство ТОО «Smart Qala» заявило, что инструктаж был проведен при передаче автобусов — предприятию- перевозчику.

« Однако из-за происходящей «текучки» кадров, не все работники знают о работе пандусов, — сообщила руководитель проекта Альфия Адиева.

Алма ТУРГАНОВА