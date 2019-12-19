В регионе не снижается число отказавшихся от вакцинации

На начало декабря их количество достигло 346 человек по области, и цифра с каждым разом увеличивается. Это говорит о вполне возможной угрозе эпидемии инфекционных заболеваний.

На эти моменты обратил внимание исполняющий обязанности руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области Амантай Жумагалиев.

– Все вы наверняка хорошо помните, как в начале года сразу после новогодних праздников в области, как и по всей республике, вспыхнула корь. В основном заболели маленькие дети, большинство из которых не привитые. Корь лечится долго, сильно сбивает иммунитет человека. На каждого человека идет большой расход препаратов и длительный период восстановления. Поэтому единственный доступный способ защиты от инфекционных заболеваний – это прививка, – говорит Амантай Жумагалиев. – Чтобы не повторить вспышку и уменьшить число людей, которые подвергаются инфекции, было решено прививать от кори детей в возрасте девяти месяцев. Раньше это вакцина назначалась только годовалым детям.

На сегодняшний день 9645 детей в возрасте 9-10 месяцев были вакцинированы против кори. В связи с этим количество заболевших детей по области в настоящее время значительно снизилось. До августа 2019 года в Атырауской области зарегистрировано 764 случая кори, с августа заболеваемость корью среди детей не зафиксирована, что является результатом массовой иммунизации против кори.

По Атырауской области проводится дополнительная вакцинация населения в возрасте от 20 до 29 лет (включительно) против кори и краснухи. По области против кори были вакцинированы 47 250 человек. Вакцинация против кори и краснухи будет продолжена до конца года.

– Еще одной серьезной инфекцией с наступлением холодов является грипп и ОРВИ, несвоевременное лечение от которой грозит серьезными осложнениями, – говорит Амантай Жумагалиев. – Есть так называемая группа риска, к которой относятся медицинские работники, дети и пожилые люди, инвалиды, беременные женщины. К ним особое внимание и поэтому они прививаются бесплатно. В 2019 году за счет местного бюджета для них было получено 30 000 доз вакцин. Остальные могут получить прививку платно в среднем за 2500-3000 тенге. На начало декабря вакцинированы против гриппа на платной основе 984 человека, за счет работодателей – 42 047 человек.

Автор: Марина КУАНЫШЕВА