Бегом от вируса

Все мы надеялись и продолжаем надеяться, что вторая волна коронавируса минует нас или, как минимум, будет не столь жесткой и беспощадной, как первая. И очень правильно, что санитарная служба области предпринимает достаточно жесткие меры по предупреждению распространения инфекции. Но все же некоторые решения касательно ограничительных мероприятий вызывают недоумение.

Как известно, 12 октября за подписью главного санитарного врача области Асылбека Шарова опубликовано постановление с дополнениями к аналогичному документу республиканского уровня. Среди прочих запретов там имеются пункты о приостановлении деятельности тренажерных залов, фитнес-центров, спортивных секций, спортивно-оздоровительных центров. Именно этот пункт документа и стал предметом разговора между представителями спортивной общественности с главным санврачом области. Организатором встречи выступило управление внутренней политики в лице его руководителя Каната Азмуханова. На встрече также присутствовали советник акима области Каныш Умбет, главный врач города Атырау Канат Гайнеденов и руководитель управления физкультуры и спорта Ринат Ибрагимов.

Спортсмены, тренеры и владельцы спортивно-оздоровительных клубов обратились с вопросом: «Чем руководствовался главный санитарный врач, когда разрешил деятельность кафе и ресторанов, где распиваются спиртные напитки, а места, предназначенные для оздоровления и укрепления иммунитета, закрыл. Где логика?» – вопрошали они.

По словам Сауле Ерниязовой, представляющей сеть фитнес-клубов «Европа», «Ардагер» и «Жайык», у них люди занимаются дыхательной гимнастикой, которая как ничто другое способствует восстановлению дыхательных путей после заболевания: «Почему вы лишаете людей возможности реабилитации после выздоровления, мы соблюдали все предписанные правила, масок не снимали, регулярно проветривали помещения, не допускали превышения количественного состава занимающихся».

А слова детского футбольного тренера о том, что в настоящее время только спорт является альтернативой вредному влиянию улицы, различных гаджетов, сидячего образа жизни собравшиеся встретили аплодисментами: «Дети охотнее всего посещают спортивные секции, а мы не даем им такой возможности, в результате они сидят по домам, уткнувшись в свои телефоны, или все равно слоняются на улице, а между тем спорт, активные тренировки способствуют укреплению не только физического здоровья, но и умственного. Я, как человек близкий к спорту, занимаюсь со своими детьми сам, имею такую возможность, а многие ли из сидящих в зале могут позволить себе это? Возможно, мы сейчас стоим на пути к потере здорового поколения…»

Главный санитарный врач области объяснил свою позицию: «При занятиях спортом невозможно носить маски – люди активно двигаются, вдыхают и выдыхают воздух больше обычного, и таким образом повышается риск заражения, так как коронавирус передается воздушно-капельным путем». И все же Асылбек Шаров обещал подумать и найти наиболее приемлемое решение.

В ходе диалога сложилось впечатление, что компромисс состоится, но в самом тяжелом положении все-таки остаются дети. Эдуард Кабдешев, еще один представитель сферы фитнеса, особо отметил – дети наиболее уязвимы в данной ситуации, а ведь статистика утверждает, что дети редко заболевают коронавирусом. «А им, как никому другому, необходимо движение, выброс энергии, как им это сделать при сидячем образе жизни?»

Руководитель управления физической культуры и спорта Ринат Ибрагимов предложил оставить занятия в онлайн-режиме для начинающих юных спортсменов, а остальным разрешить посещать секции при строжайшем соблюдении норм безопасности.

В конце концов, было решено рассмотреть все предложения, поступившие от представителей всего спортивного сообщества области, и принять приемлемое для всех решение. Асылбек Шаров пообещал дать ответ в течение одних суток. На том и порешили. Ждем.

Кайрат САТАЕВ

Фото из открытых источников