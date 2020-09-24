Заплати долг или пеняй на себя

1 октября 2020 года наступит срок уплаты налога на имущество и земельного налога физических лиц по обязательствам прошлого года.

До конца года действует амнистия по списанию пени при условии оплаты основного долга по налогам. Срок проведения налоговой амнистии – с 25 августа до 31 декабря 2020 года.

— Каждый житель города Атырау имеет возможность списать пеню по накопленным долгам по налогам на землю, транспорт и имущество. Для списания обращаться никуда не нужно, достаточно оплатить основную сумму долга, и она будет списана автоматически. Например, житель города Атырау имеет задолженность по налогу на транспорт в сумме – 3 882 086 тенге, из этой суммы 2 554 349 тенге – это основной долг. Пеня, подлежащая списанию, составила 1 327 736 тенге, при условии уплаты основного долга. Также наш житель города имеет задолженность по налогу на имущество в сумме — 521 590 тенге, при этом может также быть освобожден от пени в сумме 201 425 тенге при погашении долга, — проинформировал руководитель управления государственных доходов по городу Атырау Диас Кадырбаев.

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК, перейдя по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web, а также с помощью мобильного приложения eSalyqmobile (AppStore, PlayMarket).

Светлана НОВАК