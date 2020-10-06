Наши несушки нам не несут

Почему с атырауских прилавков исчезли куриные яйца местных птицефабрик «Бақай құс» и «Алмалы құс»? Прояснить ситуацию попытался корреспондент «ПК».

Курам дали год отсрочки

Жылыойская птицефабрика яичного направления «Бақай құс» мощностью 30 млн яиц в год заработала в 2013 году. Это был один из многообещающих прорывных проектов в деле создания продовольственного пояса области.

Сегодня птицефабрика производит в день около 22 тысяч яиц, поголовье кур-несушек составляет 27 600 единиц. Как сообщил руководитель районного отдела сельского хозяйства Нуртас Куатбаев, с прошлого года птицефабрика не приобретает несушек, из некогда 150-тысячного поголовья птиц осталась пятая часть. Проблемы начались в 2018 году, когда резко, в два раза, повысились цены на зерновые корма и витаминные добавки. Также по прошествии семи лет пришло время менять отслужившее свое оборудование. Предприятие с 2016 года не получает госсубсидии, так как не имеет в своем арсенале машину для сортировки яиц. Стоимость оборудования, по словам эксперта, варьируется от 500 тысяч до 1 млн евро. Только при наличии такого оборудования государство будет субсидировать производство, оплачивая 2 тенге за каждую единицу произведенного продукта.

– В связи с экономическими трудностями руководство птицефабрики собиралось объявить банкротство, но потом они нашли покупателя в Северо-Казахстанской области, где приобретали корма, ведь там развитие птицеводства идет успешно. Цены на корма сегодня выросли с 40 до 80 тенге за кг, с доставкой в Атырау они составляют все 90 тенге. К слову, ежедневная потребность в кормах составляет 700 тонн. А еще для кур надо создавать специальные температурные условия, чтобы они круглый год неслись, вот и считайте расходы, — рассказал Нуртас Куатбаев.

Мы связались с директором птицефабрики Бактыгуль Убишевой.

– На сегодня мы производим 22 тысячи яиц в день. Да, птицефабрика испытывает экономические трудности, но наши учредители приняли решение поддержать производство еще один год. Поэтому будем приобретать 35 тысяч несушек, раньше мы брали 50 тысяч голов. Продукцию реализуем населению Жылыойского района и отправляем в Бейнеу. Пока будем работать, — сообщила Бактыгуль Убишева.

В Алмалы склады полны

В 2014 году, ровно через год после открытия первой птицефабрики, в Махамбетском районе был запущен второй проект – птицефабрика яичного направления «Алмалы құс». Проект стоимостью 480 млн тенге был реализован с участием СПК «Атырау», в котором доля участия СПК составила 49 процентов, остальные 51 процент — доля КХ «Жигер». Мощность производства составляла 30 млн яиц в год.

Попытки связаться с руководством птицефабрики в течение двух дней были безуспешны. От работников стало известно, что фабрика работает в штатном режиме, производство яиц не сокращалось, на складе всегда есть запас в 100 тысяч яиц.

Между тем руководитель городского отдела предпринимательства Руслан Давленов подтвердил, что алмалинской продукции в продаже нет.

– Сегодня в Атырау реализуется яичная продукция двух птицефабрик соседней Актюбинской области. Наблюдается рост цен, кое-где зафиксирован рост до 30 тенге за штуку. Но продукции «Алмалы құс» на атыраус­ких прилавках нет. По словам представителей птицефабрики, производство работает в штатном режиме, на сегодня поголовье птиц составляет 160 тысяч несушек. Также недавно птицефабрика привезла 56 тысяч голов молодняка из России, сегодня цыплята находятся на карантине. В день фабрика отпускает по 60 тысяч штук яиц. На предприятии заявляют о своих обязательствах перед заказчиками. Мы выходим с официальным письмом, чтобы они работали и на местный рынок, — отметил Руслан Давленов.

Алма ТУРГАНОВА

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА, иллюстративное