Гульфат и ее алмазы

Кто хочет увидеть красавцев-верблюдов, езжайте в Кенозекский сельский округ! Никогда бы не подумала, что в такой близости от города разводят таких высоких и горделивых животных, пока сама не убедилась в этом.

Тридцатисемилетняя Гульфат Баймашева аккурат перед карантином в феврале текущего года приобрела шесть верблюдов. Для этих целей она взяла кредит на 4 миллиона тенге через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. У начинающего предпринимателя пятеро детей, поэтому она получила льготный кредит с годовой ставкой вознаграждения всего в четыре процента.

– Я родилась и выросла здесь, в Алгабасе, поэтому возиться с домашней скотиной для меня привычное дело. Мои родители всегда держали скот, а ухаживали за ним мы, дети. Лично я с 13 лет была пастушкой, дояркой, убирала загоны, и меня эта работа ничуть не тяготила, казалось, так и должно быть, – рассказывает Гульфат.

Что интересно, Гульфат с мужем по специальности юристы. Муж продолжает работать на государственной службе по своей специальности, а жена, поработав в разных местах, поняла, служба – это не для нее.

– Семья у нас большая, а зарплаты были небольшие, и за детьми нужен пригляд. Тогда и пришло решение – вернуться к земле, привычному делу. Домочадцы поддержали, и я стала участником государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

Условия кредитования были очень выгодные, особенно для многодетных мам. В феврале я купила у односельчанина шесть верблюдов, также у меня было свое поголовье в родительском загоне, в итоге сейчас у нас 17 голов верблюдов. Я в 20 лет вышла замуж, тогда по традиции родители подарили молодую верблюдицу, но держали ее у себя. Верблюдица каждые два года дает приплод, в итоге поголовье в родительском доме выросло до 11 голов, – рассказывает животновод.

Территория Кенозекского сельского округа широка и хороша для выпаса домашних животных. По словам Гульфат, верблюды непритязательны, сами уходят на выпас и сами же возвращаются обратно.

– Моя работа начинается с утренней дойки, потом даю животным воды, запираю верблюжат в загоне и отпускаю взрослых верблюдов на выпас. Вечером они возвращаются. Наши алгабасские верблюды отличаются от животных другой местности положением горбов, вот, к примеру, у верблюдов-алмазов горбы складываются и висят, а близко расположенные горбы у «қоспақ», есть еще горб «айыр» – он имеет форму высокого треугольника, а верблюд «інген» отличается низкорослостью, соответственно имеет короткий горб. Қоспақ дает много молока, а у айыр молоко густое. Летом три дойки дают 5-6 литров шубата с каж­дой верблюдицы, сейчас уже две дойки, – отмечает животновод.

Главные помощники Гульфат – двое ее сыновей – Жантилек 11 лет и Нуртилек 10 лет. В мой приход маме помогал Жантилек. По всему видно, мальчишке нравится возиться с животными, выполняет поручения мамы с желанием. Сегодня, когда современного мальчика привычнее видеть с телефоном в руке или у компьютера, старания Жантилека очень порадовали.

Алма ТУРГАНОВА