Фронт-офис в формате сервисного акимата

В местные исполнительные органы Атырауской области за шесть месяцев 2020 года поступило 18 211 обращений от физических и юридических лиц.

Количество обращений физических и юридических лиц за первые шесть месяцев прошлого года составило 16 302, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. И большинство из них связано с вопросами оказания медицинской и социальной помощи, а также трудовых отношений.

Кроме того, с 1 марта текущего года в области открылся фронт-офис по приему граждан. Здесь рассматриваются все вопросы и обращения, поступающие от населения, для этого созданы комфортные условия для посетителей.

— В настоящее время Агентство по противодействию коррупции Республики Казахстан рассматривает вопрос об открытии фронт-офиса в акимате города Атырау и районов в формате сервисного акимата. Что, в свою очередь, поможет выслушать просьбы и пожелания граждан, а также предоставить им необходимые консультации и разъяснения с участием компетентных лиц, — заявил руководитель отдела по контролю за рассмотрением обращений аппарата акима Атырауской области Жандос Булекбаев.