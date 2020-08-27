Еще 11 выпускников стали обладателями грантов

Согласно решению конкурсной комиссии по присуждению образовательных грантов, действующей при акимате Атырауской области, еще 11 выпускников получат возможность бесплатно обучаться в вузах.

Из них десять человек – это будущие учителя физической культуры, а один выпускник решил изучать библиотечное дело. Таким образом, число получателей образовательных грантов, выделенных акимом Атырауской области, достигло 89, сообщает пресс-служба управления образования Атырауской области.

Полный список стипендиатов будет опубликован в областных газетах «Прикаспийская коммуна» и «Атырау».