36 вузов не допущены до госзаказа. Список

Об этом поделился заместитель председателя НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев на своей страничке в фейсбук.
«В этом году Министерством образования и науки РК был сделан большой шаг — 36 вузов не допустили к грантам. Вузы отсекались на основании низкого трудоустройства и слабых позиций Рейтинга НПП «Атамекен» (в основе нашей методики лежит трудоустройство и актуальность образовательных программ).
Эти вузы на самом деле вызывают много вопросов, вот только несколько интересных фактов:
— В Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем обучаются на очном отделении – 1528 человек.
При этом на 1 курсе – 3, на 2-ом – 6, на 3-ем – 5, на 4-ом курсе – 1513.
Как такое могло случиться?
— Этот же вуз даёт дипломы 13% (699 человек) всех выпускников-юристов страны. Для сравнения, в КАЗГЮУ в 2018 году выпуск по специальности юриспруденция составил 185 выпускников.
— В Центрально-Азиатский университете меньше 30% выпускников-экономистов находят работу. Актуальность образовательных программ ниже 10%.
— В Международном гуманитарно-техническом университете только 29% выпускников специальности «Информатика» находят работу. Ещё по 4 специальностям трудоустройство не доходит до 50%», — отмечает О.Ордабаев.
И таких примеров ещё много, сообщает представитель Нацпалаты, считая решение МОН РК обоснованным.
Список вузов, где государство не разместило гранты:
1. Университет «Астана»
2. Казахстанский морcкой университет (ныне Актауский Гуманитарно-Технический университет)
3. Университете дружбы народов имени академика А.Куатбекова
4. Институт Мардана Сапарбаева
5. Международный университет «Silk way»
6. Университет «Сырдария»
7. Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова
8. Атырауский инженерно-гуманитарный институт
9. Евразийский технологический университет
10. Каспийский общественный университет
11. Академия «Кайнар»
12. Инновационный Евразийский университет
13. Евразийский гуманитарный институт
14. Казахская академия труда и социальных отношений
15. Казахская автомобильно-дорожная академия им. Гончарова
16. Центрально-Азиатский университет
17. Центрально-Казахстанская академия
18. Казахский университет технологий и бизнеса
19. Академия «Bolashaq»
20. Казахстанская инновационная академия
21. Международный гуманитарно-технический университет
22. Екибастузский инженерно-технический институт им. Академика К.И.Сатпаева
23. Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева
24. Кызылординский университет Болашак
25. Баишев университет
26. Университет иностранных языков и деловой карьеры
27. Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем
28. Гуманитарно-техническая академия
29. Алматинская академия экономики и статистики
30. Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет
31. Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
32. Университет Алматы
33. Казахстанский медицинский университет непрерывного образования
34. Казахско-Русский международный университет
35. Таразский инновационно-гуманитарный университет
36. Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжара