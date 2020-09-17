36 вузов не допущены до госзаказа. Список



Об этом поделился заместитель председателя НПП «Атамекен» Олжас Ордабаев на своей страничке в фейсбук.

«В этом году Министерством образования и науки РК был сделан большой шаг — 36 вузов не допустили к грантам. Вузы отсекались на основании низкого трудоустройства и слабых позиций Рейтинга НПП «Атамекен» (в основе нашей методики лежит трудоустройство и актуальность образовательных программ).

Эти вузы на самом деле вызывают много вопросов, вот только несколько интересных фактов:

— В Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем обучаются на очном отделении – 1528 человек.

При этом на 1 курсе – 3, на 2-ом – 6, на 3-ем – 5, на 4-ом курсе – 1513.

Как такое могло случиться?

— Этот же вуз даёт дипломы 13% (699 человек) всех выпускников-юристов страны. Для сравнения, в КАЗГЮУ в 2018 году выпуск по специальности юриспруденция составил 185 выпускников.

— В Центрально-Азиатский университете меньше 30% выпускников-экономистов находят работу. Актуальность образовательных программ ниже 10%.

— В Международном гуманитарно-техническом университете только 29% выпускников специальности «Информатика» находят работу. Ещё по 4 специальностям трудоустройство не доходит до 50%», — отмечает О.Ордабаев.

И таких примеров ещё много, сообщает представитель Нацпалаты, считая решение МОН РК обоснованным.

Список вузов, где государство не разместило гранты:

1. Университет «Астана»

2. Казахстанский морcкой университет (ныне Актауский Гуманитарно-Технический университет)

3. Университете дружбы народов имени академика А.Куатбекова

4. Институт Мардана Сапарбаева

5. Международный университет «Silk way»

6. Университет «Сырдария»

7. Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова

8. Атырауский инженерно-гуманитарный институт

9. Евразийский технологический университет

10. Каспийский общественный университет

11. Академия «Кайнар»

12. Инновационный Евразийский университет

13. Евразийский гуманитарный институт

14. Казахская академия труда и социальных отношений

15. Казахская автомобильно-дорожная академия им. Гончарова

16. Центрально-Азиатский университет

17. Центрально-Казахстанская академия

18. Казахский университет технологий и бизнеса

19. Академия «Bolashaq»

20. Казахстанская инновационная академия

21. Международный гуманитарно-технический университет

22. Екибастузский инженерно-технический институт им. Академика К.И.Сатпаева

23. Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева

24. Кызылординский университет Болашак

25. Баишев университет

26. Университет иностранных языков и деловой карьеры

27. Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем

28. Гуманитарно-техническая академия

29. Алматинская академия экономики и статистики

30. Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет

31. Казахский университет экономики, финансов и международной торговли

32. Университет Алматы

33. Казахстанский медицинский университет непрерывного образования

34. Казахско-Русский международный университет

35. Таразский инновационно-гуманитарный университет

36. Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжара