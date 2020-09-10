Количество заболевших «короной» снизилось

Эпидемиологическая ситуация в Атырауской области стабилизировалась.

Количество заболевших коронавирусом в области снизилось, а число выздоровевших увеличилось. В связи с этим в регионе смягчены карантинные меры, постепенно запускаются производства и объекты, необходимые для жизнедеятельности населения.

Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке РСК проинформировал главный государственный санитарный врач Атырауской области Асылбек Шаров.

— С положительным результатом на коронавирусную инфекцию на утро 10 сентября выявлено 8 человек, — сказал Асылбек Шаров. — Если сравнить с прошлыми показателями, которые были во время пика пандемии, то наблюдается значительное снижение. На сегодня число выздоровевших составляет 10 374 человека. Однако опасный вирус не исчез. Он по-прежнему представляет угрозу населению. Существует риск того, что эпидемиологическая ситуация вновь ухудшится, если мы не будем должным образом заботиться о своем здоровье.

В дальнейшем будут приняты дополнительные ограничительные или смягчающие меры с учетом эпидемиологической ситуации в регионе и количества случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что в целях снижения распространения коронавирусной инфекции среди населения Атырауской области в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача области ограничительные меры были продлены до 14 сентября 2020 года.

Марина КУАНЫШЕВА