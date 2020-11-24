Камча позвала в Атырау

4 / 100 При поддержке Rank Math SEO

В настоящее время в Казахстане акционерным обществом «Национальная компания Kazakh Tourism» реализуется проект по комплексному исследованию ремесленничества как одного из потенциальных источников развития туризма.

Как сообщил нашей газете главный менеджер по продвижению туристических продуктов АО «НК Kazakh Tourism» Бауржан Аманбаев, общество было основано три года назад при Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан для продвижения туристического направления и привлечения инвестиций.

– Задачи у нашего общества очень большие. Это – продвижение Казахстана в качестве международной туристской дестинации, то есть территории для посещения туристов, – рассказывает Бауржан Аманбаев. – Это и профессиональное управление туристским брендом Казахстана, формирование и реализация стратегии маркетинга. Также мы хотим привлечь въездных и внутренних туристов, стимулировать приток внешних и внутренних инвестиций в туристскую индустрию. Нам не хватает специалистов в этой отрасли, а спрос во время пандемии на внутренний туризм был очень высоким.

В качестве эксперта по данному проекту Атырау также посетила основатель ТОО “Aigul Line”, руководитель Центра ремесленников «Qazaq-Oner» Айгуль Жансерикова. Гости из столицы планируют собрать полные данные о местных ремесленниках, чтобы включить их в национальный реестр, и они могли бы презентовать свой товар на международном рынке, а их продукция соответственно стала бы привлекательной для иностранных гостей, посетивших Казахстан.

Свои работы для Бауржана Аманбаева и Айгуль Жансериковой атырауские мастера прикладного жанра представили в выставочном зале культурного центра «Ак желкен». Среди них хотелось бы отметить прикладника-самоучку 65-летнего Зинелгабита Сафагерея. По специальности он инженер, но еще в молодости увлекся прикладным делом. На выставке мастер представил разные виды камчи.

– В казахском обществе камча – знак уважения и доблести джигита, действенный оберег, – рассказывает Зинелгабит Сафагерей. – Она являлась не только средством понукания коня, но и символом социального статуса, орудием охоты и боевым универсальным оружием, предназначенным для защиты и нападения.

Видов камчи очень много. Делают ее в основном из высококачественной древесины, чаще всего из тобылгы. Тобылгы – это кустарник с очень крепкой древесиной багрового цвета, вокруг которого существовало поверье, что он отпугивает злых духов. И чем богаче был человек, тем декоративнее была камча. Свою коллекцию Зинелгабит Сафагерей посвятил предку по имени Айгана, который в XIX веке жил в Нарынских песках и принимал участие в восстаниях местных крестьян.

Добавим, что работа по поддержке проекта комплексного развития ремесленничества в нашем регионе ведется при участии управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и областного музея художественного и декоративно-прикладного искусства имени Ш. Сариева.

МАРИНА КУАНЫШЕВА