Каждому свое лицо

Сегодняшнюю колонку дежурного хотелось бы посвятить, пожалуй, самой обсуждаемой и актуальной для городского хозяйства теме – теме парков.

Начну с открытия Молодежного парка. Название его вполне соответствует обозначенному статусу, он предназначен для отдыха и прогулок и расположен рядом с университетом имени Халела Досмухамедова. Но это не значит, что «пропуск» в новоиспеченный парк определен по возрастному цензу. И слава Богу! Главное, чтобы люди были довольны. И еще на юбилей празднования города в микрорайоне «Балыкши» на набережной реки высадили саженцы плодовых деревьев и кустарников для разбивки нового парка. С начала же года, по данным городского ЖКХ, в рамках создания благоприятной и комфортной среды проживания в областном центре высадили более 20 тысяч деревьев – согласно плану озеленения городских пространств.

И здесь хочется остановиться на концепции, оформлении и стиле городских парков.

Парк – это, во-первых, зеленая территория площадью не менее 2-5 га, благоустроенная пешеходными дорожками, скамейками, фонарями, фонтанами, скульптурами и памятниками. А также навесами, беседками, ротондами – округленными беседками, бельведерами – легкими постройками для обозрения местности. То есть разными элементами художественного оформления садово-парковой культуры. Во-вторых, у каждого парка, скажем так, в унисон его названию должна быть соответствующая стилистика в оформлении и формате проводимых в нем мероприятий и празднеств. В-третьих, парки по функционалу подразделяются на виды. Это могут быть парки отдыха и культуры, парки развлечений, исторические парки, семейные и т.д. Что касается парков нашего города, то за исключением парка Победы остальные все еще находятся в поисках своего лица и стиля. Немного в этом направлении продвинут Ретропарк, сооруженный в стиле 50-60-х годов прошлого столетия, но в европеизированном стиле. Не хватает только формата культурно-досуговых мероприятий, будем считать, что этому мешает карантин и накрывшая нас пандемия, хотя с недавних пор с установленного большого LED-экрана там крутят видеоклипы со шлягерами 80-90-х годов.

Парк в микрорайоне «Алмагуль», если можно назвать его таковым, настолько скуден по оформлению, благоустроенности, каким может быть захудалый сквер где-то в отдаленном селе. По шкале благоустроенности, ухоженности и дизайну он в числе аутсайдеров. Прежний Балыкшинский парк на конечной остановке в целом зеленый, в нем есть детские и спортивные площадки, старенький памятник, посвященный героям Великой Отечественной войны. Вот, в принципе, все его достоинства. А парк в жилом массиве «Нурсая» существует пока на бумаге и расписан просто замечательно: он включает входную зону, центральную аллею, фонтан, детскую игровую площадку, зону отдыха для матерей с малолетними детьми, прогулочный сектор, искусственный водоем, беговую дорожку, спортплощадку, санузел, беседки, парковку. Его планировалось разбить и соорудить еще в 2019 году. Подождем еще пару лет!

В планах – разбивка в микрорайоне «Самал» аналогичного парка после выделения земельного участка. Мечтать, как говорится, не вредно. Зато общественные активисты при помощи городских властей принялись высаживать парк в микрорайонах «Геолог» и «Балыкши». И это отлично. Хочется надеяться, что они станут красивыми и эстетичными местами отдыха для горожан, а их культурно-досуговое наполнение будет соответствовать заявленным планам инициаторов проекта. Это и дискотеки, и различные конкурсы, и викторины.

И еще. Нелишним было бы возродить старый горпарк. Это все-таки история нашего города. В этом парке встречались и гуляли наши деды и бабушки, папы и мамы. В свое время он был чуть ли не главным досуговым местом в городе, где проходила масса мероприятий. Можно было бы оформить его как исторический парк.

Тимур КАЗИЕВ