Вез икру в Атырау

Днем 30 августа на трассе Атырау — Астрахань сотрудники полиции остановили автомашину марки «ВАЗ-2114», направлявшуюся в сторону областного центра. Легковушкой управлял 26-летний житель села Жанбай Исатайского района. В салоне машины был обнаружен и изъят один килограмм черной икры кустарного производства.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 339 Уголовного кодекса – «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

Пресс-служба департамента полиции Атырауской области