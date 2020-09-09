В Атырауской области полицейские задержали грабителя, который ограбил бабушку

Пьяный отморозок в Атырауской области ограбил 84-летнюю аже.

Это случилось в селе Сагиз Кызылкогинского района 31 августа примерно в 22.50 часов. Воспользовавшись тем, что входная дверь была открыта, мужчина незаконно проник в чужой дом. В этот момент в доме никого, кроме престарелой женщины, не было.

— Преступник правой рукой закрыл бабушке рот, а левой стал сдирать с ее ушей золотые серьги. Она до сих пор в шоке от нападения. Узнав о случившемся, мы сразу обратились в полицию – рассказывает внук потерпевшей. В ходе оперативно-следственных мероприятий полицейские нашли 28-летнего подозреваемого в течение 2 дней. Его действия подпадают под пункт 3 части 3 статьи 191 УК РК, то есть грабеж с незаконным проникновением в чужое жилище. В данное время ведется досудебное расследование.

Сама потерпевшая сейчас отходит от случившегося, она рада, что стражи порядка задержали наглого грабителя, позволившего себе напасть на беззащитную престарелую женщину.

Аже поблагодарила полицейских и пожелала им плодотворной работы.