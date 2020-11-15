Самолет «SCAT» совершил аварийную посадку в аэропорту Атырау

В воскресенье, 15 ноября, самолет авиакомпании «SCAT» совершил вынужденную посадку в аэропорту Атырау, сообщает ATPress.kz.

По официальной информации руководителя отдела по связям с общественностью авиакомпании Виктории Старожиловой, при выполнении рейса «Атырау – Алматы» сработала индикация системы кондиционирования. Поэтому командир воздушного судна принял решение о возвращении в порт вылета.

«Посадка прошла в штатном режиме. Вылет рейса запланирован на утреннее время. Иногородним пассажирам предоставлено проживание в отеле с обеспечением трансферов и питания. Безопасность пассажиров является для нас приоритетом», — сообщила Виктория Старожилова.

Напоминаем, самолет Boeing-737 вылетел из аэропорта Атырау в 14.09, время посадки – 16.03 ч.

Каршыга КУШЕКОВ

ATPress.kz

Фото из открытых источников