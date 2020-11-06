Очаги возгорания камыша потушены

С 4 ноября в Атырау ощущался резкий неприятный запах. В 11 часов 30 минут во время дежурства на побережье Каспийского моря, в сельском округе Кенозек сотрудники ДЧС Атырауской области обнаружили очаг возгорания камыша на площади ориентировочно 1 га. Дым от этого пожара и накрыл областной центр и прилегающие территории.

— Пылающий камыш потушили в 16 часов 6 минут с помощью хлопушек и ранцевых огнетушителей. Жертв и пострадавших нет. На ликвидацию пожара выезжали 15 сотрудников, применивших три единицы техники – «Трэкол», АЦ-6-40, КамАЗ Кунг-вахтовик, — проинформировала «ПК» пресс-секретарь ДЧС Атырауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Жанна Кисикова.

На следующий день камыш загорелся вновь. Сотрудники ЧС обнаружили очаг его возгорания на побережье Каспийского моря, примерно в 30 километрах от сельского округа Кенозек, у населенного пункта Таскала. На этот раз в ликвидации возгорания были задействованы шесть единиц пожарных автомобилей, внедорожник «Трэкол» и 30 человек личного состава службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

— Возгорание камыша в шести очагах горения площадью почти 9 га было полностью ликвидировано в 21 часов 40 минут, — довела до сведения Жанна Кисикова.

6 ноября в 13 часов спасатели потушили тлеющий камыш.

По данным ДЧС, предварительная причина пожаров на побережье Каспийского моря — несоблюдение охотниками правил пожарной безопасности.

Дежурство на побережье Каспийского моря, в котором задействовано 22 человека личного состава и 4 единицы техники спасателей, продолжается.

Светлана НОВАК

Фото из архива «ПК», иллюстративное