Раненого лебедя спасли нефтяники Прорвы

Раненого птенца лебедя вылечили, вырастили и отпустили на свободу в вахтовики месторождения Прорва.



«В августе вахтовики обнаружили на своем объекте птенца лебедя с перебитым крылом. Рабочие несколько дней подкармливали и поили птенца, после чего передали его в вахтовый поселок. Птице соорудили огороженный от хищников загон. Птенец заметно окреп и явно скучал по водной глади и своим соплеменникам. И до нас дошла информация, что на озеро Камыскуль высадилась лебединая стая. Мы привезли птенца из вахтового поселка и отпустили в озеро. Надо было видеть, с какой радостью птенец побежал к воде и, часто окунаясь,поплыл к лебединой стае. К нашей радости, лебеди его сразу приняли», — рассказал один из спасателей птицы Кази Бисенов.