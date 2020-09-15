Будет ли в Макате новый завод?

В Атырау прошли общественные слушания по строительству установки комплексной подготовки газа на территории Макатского района с участием представителей Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК и областного акимата.

Проект строительства Кашаганского завода по переработке попутного газа реализуется по Национальной программе переработки сырого газа вместо сжигания и обратной закачки. Инвестор в лице ТОО «GPC Investment» обещает Казахстану не только дополнительный объем товарного газа, но и снимет ограничения на добычу нефти на стратегическом месторождении Кашаган. Завод будет перерабатывать до 1 млрд кубометров газа в год и позволит повысить производство нефти на месторождении Кашаган на 12 млн тонн. На данный момент увеличение добычи нефти невозможно без переработки попутного газа. Проект финансируется за счет собственных средств инвестора с привлечением финансовых институтов. Для реализации проекта будут подключены ведущие отечественные и зарубежные специалисты. В период строительства завода будет создано до 2500 рабочих мест, а в период эксплуатации — около 600 постоянных рабочих мест.

В слушаниях приняли участие общественники области, представители неправительственного сектора, акимата, затронувшие тему охраны окружающей среды, трудоустройства местного населения, создания лесополосы в регионе и другие моменты. Модератором общественных слушаний выступил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Кадыржан Арыстанов.

Поскольку общественные слушания проходили в режиме онлайн, из-за плохой связи было решено в течение десяти дней выслушать вопросы и пожелания общественности. Для всех заинтересованных действует сотовый телефон руководителя отдела государственной экологической экспертизы и выдачи разрешения управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Гульсум Узакбаевны Шохановой: + 7 775 984 8087.

Марина КУАНЫШЕВА