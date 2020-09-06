Авиацией КЧС сброшено 30 тонн воды на очаги возгорания в Атырауской области

Новости Атырау
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Прибывшим вертолетом МИ-17 АО «Казавиаспас» из г. Шымкента осуществлено 10 сбросов по 3 тонны воды на очаги возгорания. 

Также на вертолете «Еврокоптер145» АО «Казавиаспас» совершается облет территории пожара.

Напоминаем, в Атырауской области горит камыш на побережье Каспийского моря в 30 км от г. Атырау. Угрозы населенным пунктам нет, тушение продолжается. Горение происходит отдельными очагами.

Тушение пожара осложнено болотистой местностью наряду с относительно высоким уровнем растительности, в связи с этим прохождение спецтехники порой невозможно.

Предварительная площадь возгорания — 110 га.

В тушении пожара задействованы 82 человека, 23 единицы техники и 2 вертолета ДЧС Атырауской области, АО «Казавиаспас», лесного хозяйства, местных исполнительных органов.

ДЧС Атырауской области

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