Кому доступна бесплатная стоматологическая помощь?

Как воспользоваться экстренной стоматологической помощью по системе «Обязательное социальное медицинское страхование», рассказал директор атырауского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Сабит Куралбек.

«Экстренную стоматологическую помощь в системе ОСМС могут получить дети до 18 лет, беременные женщины, участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1, 2, 3 группы, многодетные матери, награжденные подвески «Алтын алқа», «Күміс алқа», получатели адресной социальной помощи, пенсионеры по возрасту, больные социально значимыми заболеваниями, неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, неработающие лица, осуществляющие уход за инвалидом первой группы с детства», — пояснил Сабит Құралбек.

В 2020 году по пакету ОСМС филиалом предусмотрена поддержка детей из социально незащищенных семей – получателей адресной социальной помощи. Детям в возрасте от шести до 12 лет оказывается ортодонтическая помощь при различных видах зубочелюстных аномалий (дефекты прикуса, микрогнатия челюсти). За стоматологической помощью пациент может обратиться как в поликлинику, так и в стоматологическую клинику. При этом важно, чтобы клиника, оказывающая стоматологические услуги, являлась потенциальным поставщиком фонда и находилась в реестре потенциальных поставщиков, подчеркнул С. Куралбек.

Кроме того, оказание экстренной и плановой стоматологической помощи осуществляется на основе свободного выбора пациентом (в случае ребенка — родителя или законного представителя) и не требует наличия направления участкового врача по месту прикрепления пациента.

Факт оказания услуги и объем стоматологической помощи регистрируются в информационной системе, что является основанием для заключения договора соисполнения между поликлиниками и стоматологическими клиниками.

— Оплата оказанных услуг проводится через организацию первичной медико-санитарной помощи (поликлинику) по месту прикрепления пациента. Оказанные услуги вносятся в информационную систему по факту их оказания, — отметил С. Куралбек.

Вместе с тем, при отказе в оказании медицинской помощи директор филиала посоветовал обратиться в Фонд социального медицинского страхования посредством мобильного приложения Qoldau 24/7, которое можно установить в Play Market и App Store. Или позвонить по телефонам: 55 60 84, 55 60 92. Номер единого колл-центра: 1406.