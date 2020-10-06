Дорогая наша «Прикаспийка»

Накануне юбилея хочется вспомнить и тех, кто не очень долго работал в нашей газете, но эти годы стали для них дорогими и памятными.

С «Прикаспийской коммуной» судьба сводила меня всю мою сознательную жизнь, лет так с тринадцати, то есть еще со школы. А началось с того, что в газете поместили фото якобы с моим изображением. Пишу «якобы», потому что печать в нашей типографии в годах примерно 1964 — 1966, да и потом тоже, оставляла желать много лучшего. Подпись под фотографией гласила, что это именно я вместе с учителем физики готовлю к уроку технические средства, и фамилия была моя, но вот узнать меня на той фотографии не мог никто по причине, что лица моего там как не бывало – одно белое пятно вместо физиономии. Но все соседи поверили подписи, и меня долго поздравляли с таким знаменательным событием.

Учась в 9 классе и имея опыт выпуска школьных стенных и радиогазет, я вдруг вообразила, что будущее мое должно быть связано именно с журналистикой, что и заставило меня обратиться в газету. Однако малюсенькая моя заметка тогда опубликована не была, и я решила, что забраковали ее абсолютно по причине моей профнепригодности.

Но судьба – она и есть судьба. Окончив Гурьевский педагогический институт, поработав в музее, получив опыт преподавания в школе и вузе, посотрудничав некоторое время с редакцией в качестве внештатного автора, я все равно оказалась в конце концов в газете.

Когда-то мудрый человек, мой учитель в газете Игорь Николаевич Свидин сказал мне: «Это не мы выбираем газету, а она — нас». Так оно и есть наверное.

Я пришла на работу в редакцию «Прикаспийской коммуны» в сентябре 1977 года, в отдел культуры, заведовала которым Зоя Николаевна Свидина. А это означало, что попала я в хорошие руки. Зоя Николаевна была прирожденным педагогом, наверное, поэтому ей и доставались обычно все редакционные новички за редким исключением. Обучение «молодняка» журналистике – груз тяжкий. Только много позже я поняла, сколько сделали для меня в редакции мои наставники. Обидно сознавать, что я так никогда и не поблагодарила Зою Николаевну при ее жизни. А теперь мое «спасибо» падает камнем в никуда. Надо спешить говорить добрые слова, пока еще живы те, кому они предназначены. Единственное оправдание – позже, за годы работы в разных редакциях, мне и самой пришлось изрядно потрудиться в качестве наставника.

Первый мой рабочий день в редакции был настолько полон событиями, что пролетел очень быстро. Многие работники редакции были мне знакомы и раньше, и не только по публикациям, город наш, в принципе, небольшой, а я там жила практически с рождения. Руководили редакцией главный редактор Иван Петрович Свербихин, первый заместитель Игорь Николаевич Свидин, заместитель по идеологии Тамара Фёдоровна Максимихина, ответственный секретарь Фёдор Николаевич Перов.

В ту пору только-только из редакции ушла первая волна «корифеев», ветеранов журналистики, среди которых были Надежда Васильевна Васильева – ответственный секретарь, Мирра Анатольевна Богословская – заведующая отделом советского строительства – опытнейшие журналисты. Дочь Мирры Анатольевны – Лиза Богословская – со школьной скамьи писала в «Прикаспийку», позже окончила журфак в Ленинградском университете и работала в газетах Ленинграда. Сын Мирры Анатольевны – Тимур Бекмамбетов – ныне признанный кинорежиссёр – тогда был мальчиком, ищущим себя, пытавшимся освоить ремесло художника.

Отдел писем возглавлял Владимир Семёнович Арзамасцев, потом в этом отделе работали Слава Корсунский, Игорь Синявский, Николай Потоцкий.

Фотокорреспонденты: Борис Алексеевич Матвеев, Вадим Карпов, помогал нам и Геннадий Кошкинцев – фотокорреспондент Казахского телеграфного агентства – КазТАГа, позже он уехал в Джамбул.

В секретариате, кроме Федора Перова, трудились Иван Николаевич Ковенко и Виктор Сутягин, позже он ушел в отдел, а его сменила Женя Рогош, с которой я дружила.

Иван Николаевич, бывший геофизик, пришел в редакцию, потому что газета была его призванием. Он писал стихи и мог написать как исключительно нежную лирику, так и ядовито саркастические строки. Это был человек с нежной душой, тонко чувствующий, легко ранимый. К нему тянулись почти все молодые журналисты. У него для всех начинающих находилось доброе слово. Он не любил злословия. Хотя колким и метким замечанием в минуту мог остановить поток чьих-то сплетен или брани. Внешняя колючесть была его броней. Рая Алагозова работала выпускающей в типографии. Позже она тоже пришла в секретариат. А курьером в редакции работала Татьяна Евстафьевна Усачева – замечательно добрый человек, которая каждый день, в жару и холод, на протяжении многих лет, пешком или, как шутили в редакции «на одиннадцатом номере», бегала через мост из редакции в типографию и обратно. Не одну сотню километров накрутила, хватило бы, наверное, чтобы до Луны добраться.

Сельхозотделом руководил Анатолий Андреевич Чернавцев – большой жизнелюб, ходячая энциклопедия, любитель анекдотов и неисправимый курильщик. В его отделе всегда стоял дым коромыслом, и существовал негласный клуб любителей историй, в котором частенько обсуждались «преданья старины глубокой», имеется в виду редакционной старины. Именно там и черпали мы сведения обо всех первооснователях и представителях предыдущих поколений сотрудников «Прикаспийки». В этом отделе работал Геннадий Шайкин, его часто называли «золотым пером» редакции. Впрочем, Гена курсировал то в сельхоз-, то в отдел промышленности и транспорта. А в последние годы, до отъезда в Кострому, работал ответственным секретарем редакции. В сельхозотделе пребывал в моменты приезда в редакцию и наш собкор по Махамбетскому и Индерскому районам Крыкбай Бекбаев, позже трагически погибший в командировке в автоаварии.

Отдел промышленности и транспорта возглавлял Сергей Гора. У него работала Люба Монастырская, которая одна весь отдел могла заменить. Работоспособность у нее была дикая, при этом успевала все и всюду.

Отделом культуры много лет бессменно руководила Зоя Николаевна Свидина, давшая путевку в жизнь многим гурьевским журналистам. В отделе советского строительства писал журналист-ветеран Павел Шумилин. В партотделе обитал самый главный в редакции острослов Иван Евтушенко. Острословие его заключалось не в «многоглаголании», а в метких прозвищах и едких стишатах, коими он награждал буквально всех редакционных обитателей. Так, нашего завхоза Зинаиду Ивановну Невзорову назвал «Зунаидой Неврозовой», она была редкая ворчунья.

У редакции всегда было много авторов, внештатных корреспондентов, каждый день приходили десятки писем, при отделах существовали внештатные отделы. Регулярно выходили тематические полосы: «Эстафета» – клуб воинской и трудовой славы, «Гурьевчанка» – страница, объединявшая женсоветы, «Литературная страница», «Письма» – обратная связь с читателями, «Народный контроль» – страница социалистического соревнования и другие. Почти во всех районах редакция имела собственных корреспондентов. Жить и работать было интересно.

Возможно, это и были годы застоя. Но для нас это были годы нашей жизни.

Наталья САНЦАКОВА,

г. Нур-Султан