Новорожденный в холодильнике: что сказал прокурор области

Сколько сейчас умирает младенцев в перинатальном центре корреспонденту «Прикаспий рассказал прокурор области Халидулла Дауешев

С начала 2019 года каждый месяц в перинатальном центре умирали от 17 до 26 младенцев. Статистика детской и материнской смертности в Атырауской области долгое время была самой высокой в стране.

— Совместно с департаментом по противодействию коррупции сотрудникам прокуратуры удалось выявить смертоносную схему. Как вы знаете, по этому факту арестовали директора центра и врача. Сейчас в перинатальном центре каждый вторник сотрудник прокуратуры принимает граждан, установили ящик для жалоб рожениц. После принятых мер удалось снизить смертность в перинатальном центре — с 26 до 4 случаев. В итоге смертность новорожденных сократилась и составила в октябре — 6 случаев, в ноябре — 8, в декабре — 4, в январе 2020 года – 4 случая. В настоящее время расследование уголовного дела на стадии завершения», — сообщил прокурор области.

Напомним, по словам министра здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанова, высокая смертность среди младенцев в Атырауском областном перинатальном центре была связана с халатным отношением персонала к работе. А также с неисправной вытяжной вентиляцией. Из-за ее отсутствия по зданию распространялась инфекция. Младенцы, едва родившись, умирали по схожему диагнозу – внутриутробная инфекция. В прошлом году максимальное число смертей было 26 случаев в месяц. Сейчас смертность удалось снизить до четырех.

Марина КУАНЫШЕВА