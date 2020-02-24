Ситуация по коронавирусу в telegram-канале

Канал создан с целью оперативного оповещения населения. Это позволит каждому подписчику в удобном для себя виде получать своевременно достоверную информацию, сообщает пресс-служба Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК запустил собственный telegram-канал новостного характера. В нем будут опубликованы все актуальные события в сфере здравоохранения, в том числе последние новости об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Также на канале подписчики будут информированы о качестве и безопасности товаров и услуг, оказывающих влияние на здоровье человека, качестве медицинских услуг, лекарственных средств и изделий, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контроле над техническими регламентами к продовольственным и непродовольственным товарам. Telegram-канал комитета помимо текстовых сообщений будет включать в себя видео-контент, инфографики, социальные опросы, говорится в сообщении.

Подписаться на канал КККБТУ можно по следующей ссылке: t.me/kkkbtu.

Динара КАНБЕТОВА