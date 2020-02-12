Пьяную даму лишили прав и арестовали на 15 суток

В Атырау 21-летнюю даму, управлявшую машиной в состоянии алкогольного опьянения, лишили прав и отправили в спецприемник.

«В специализированном административном суде города Атырау было рассмотрено административное дело по статье 608 КоАП РК в отношении 21-летней жительницы города. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодая женщина управляла автомашиной марки Kia Rio.

В ходе судебного разбирательства этот факт был подтвержден медицинским освидетельствования. Подсудимая свою вину признала. Постановлением суда она была признана виновной по ст. 608 КоАП РК. Ее на 7 лет лишили водительских прав и арестовали на 15 суток», — сообщил руководитель пресс-службы областного суда Боранбай Галиев.

Напомним, с начала 2020 года 17 атырауских водителей лишены прав на 7 лет.

«С начала года все дела на водителей, управлявших автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, специализированный административный суд города Атырау рассматривает с учетом изменений КоАП Республики Казахстан. Если до внесения изменений максимально водителя можно было лишить прав на 2 года, то теперь максимум – 7 лет. С января по 5 февраля только в областном центре прав на 7 лет лишились 17 водителей. При этом часть из них подвергнута аресту сроком до 20 дней», — сообщили в пресс-службе ДП региона. Напомним, в числе лишенных прав управлявший в пьяном виде машиной участковый инспектор полиции.

«Участковый инспектор, 1992 года рождения, был задержан сотрудниками управления собственной безопасности департамента полиции Атырауской области. Дело направлено в суд. Постановлением городского специализированного административного суда старший лейтенант лишен прав управления автотранспортом сроком на 7 лет. Также бывший полицейский был арестован на 15 суток», — сообщили в пресс-службе департамента полиции. Участковый больше не работает в рядах полиции, он уволен из ОВД.

Виктор Бакурский