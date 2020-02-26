Лекарства стоимостью 1.5 млн тенге стали бесплатными

Медицина, Новости

По словам директора Атырауского онкодиспансераЭльмиры Сапаровой, раньше препараты для таргетной химиотерапии, которые действуют целенаправленно только на опухоль, больным не назначались из-за их дороговизны. Один курс, длящийся  21 день, стоит 1,5 миллиона тенге. Теперь эти дорогостоящие препараты для онкобольных входят в список ГОМП (обязательного гособеспечения), и больница имеет возможность делать заказ на эти лекарства на 2-3 месяца, а при необходимости подавать дополнительную заявку. 

— В количестве заказов на эти препараты тоже ограничений нет, — проинформировал ЭльмираСапарова.

Анжелика КИМ 

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Administrator

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