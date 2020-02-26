Корононавирус: под наблюдением 58 иностранцев и 12 казахстанцев

В Атырау из Китая с 6 января по 20 февраля 2020 года прибыли 271 человек, в том числе 198 граждан Республики Казахстан. Все они санитарными врачами были охвачены мониторингом состояния здоровья. 260 человек сняты с контроля. В отношении 11 человек, прибывших из Китая, в том числе 2 иностранных граждан, наблюдение продолжается. Об этом сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области.

20 февраля 2020 года вышло постановление о дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в стране. С этого времени предусмотрен карантин, то есть изоляция в региональном провизорном стационаре в течение 14 дней лиц, прибывших из КНР, если с момента последнего посещения страны прошло менее 14 дней (первая категория). И в последующем проводить медицинское наблюдение в организациях первичной медико-санитарной помощи по месту пребывания в течение 10 дней после выписки.

Люди, прибывшие из Гонконга, Тайваня, Макао, Сингапура, Японии, Таиланда, Южной Кореи, Ирана (2 категория) тоже должны находиться под наблюдением по месту проживания. Врачи обязаны посещать их в течение 14 дней со дня пересечения границы. Дальнейшее медицинское наблюдение ведется по телефону 10 дней. Выдается рекомендация о самоизоляции в течение 14 дней. Должны быть исключены контакты с третьими лицами, посещение мест массового скопления людей.

Прибывшие из Франции, Малайзии, Вьетнам, Германии, Австралии, США, ОАЭ, Великобритании, Италии (3 категория) берутся под наблюдение медицинского работника по месту жительства с помощью обзвона в течение 24 дней со дня пересечения границы РК.

— На 25 февраля по первой категории людей, находящихся на карантине с изоляцией, нет. По второй категории 9 человек (из них 5 граждане РК) находятся под наблюдением медицинского работника по месту проживания, — поставили в известность в департаменте. — По третьей категории 61 человек, из них граждан РК 7. За ними тоже наблюдают медицинские работники по месту жительства. Им звонят и спрашивают о состоянии здоровья.

Таким образом, под наблюдением пока остаются 70 человек — 58 иностранцев и 11 казахстанцев.

Светлана НОВАК