Казахстан эвакуировал своих граждан из Уханя

Национальный координационный центр экстренной медицины МЗ РК доставил из КНР на родину 83 казахстанцев, 80 из которых — студенты, находившихся в городе Ухань.

Об этом сообщила Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК при Правительстве РК. В ходе полета наших граждан сопровождали казахстанские медики, обеспеченные всеми средствами защиты. После проверки состояния здоровья прибывшие размещены на 14-дневный карантин в специально выделенном противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы, расположенной в 7 км от города. Клиника оснащена необходимыми технологиями инфекционной безопасности, современным диагностическим, лечебным и реанимационным оборудованием, укомплектована медицинским персоналом. В медучреждении эвакуированные граждане пройдут дополнительное обследование, в первую очередь, тестирование на коронавируснуюинфекцию. В течение периода карантина с прибывшими лицами будет контактировать только медицинский персонал, имеющий опыт в работе с особо опасными инфекциями. Родственники и близкие прибывших граждан оповещены и ознакомлены с регламентом карантинного периода.

«Для предоставления всей необходимой информации круглосуточно работает Call-центр 1406. Призываем граждан не распространять недостоверную информацию, получать и доверять информации из официальных источников», — говорится в сообщении.