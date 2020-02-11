Идет устранение последствий аварии на Черной речке

«В регионе в прошлом году после массовой гибели рыбы в реке Урал была создана межведомственная комиссия, работающая на постоянно основе. В нее входят руководители всех организаций, ответственных за рыбу, экологию. Сегодня утром мы побывали на Черной речке, над которой прорвало канализационный коллектор. Рыба там мелкая, ее мало. Но были отобраны образцы для исследования в лаборатории. Но главное – это вода. Насколько авария повлияла на ее качество? Пробы воды также отобраны», — сообщил руководитель управления рыбного хозяйства Атырауской области Артур Садыбекулы.

Проинформировав, что владелец канализационного коллектора – «Атырау обласы су арнасы» в настоящее время вывозит лед, образовавшийся от вышедшей из трубы жидкости. А также откачивает воду в непосредственной близости от места аварии.



Виктор Сутягин