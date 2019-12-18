Нурлан Ногаев стал министром энергетики

Нурлан Ногаев назначен министром энергетики. Соответствующий указ Главы государства опубликован на сайте Акорды.

Он освобожден от должности акима Атырауской области, которую занимал с марта 2016 года.

Нурлан Ногаев начал трудовую карьеру в должности электромонтера станции Кандагач в 1984 году. В 2006 году работал исполнительным директором нацкомпании «КазМунайГаз». С 2006 по 2007 годы работал директором департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов. Занимал пост заместителя акима Западно-Казахстанской области с сентября 2007 года по апрель 2010 года. Позже работал в должности первого заместителя акима Западно-Казахстанской области (2010 — 2012 годы). С января 2012 года по март 2016 года занимал пост акима Западно-Казахстанской области.

