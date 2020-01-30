6.5 тысяч иностранцев разъедутся по домам из нашей области

На 6 433 иностранца меньше будут работать в этом году на местных производствах, чем их было в прошлом.

По информации областного управления координации занятости и социальных программ, сокращение квот на привлечение иностранных рабочих в этом году составило 38%. (в 2019 г. — 17000 квот, в этом — 10567). Из них на должность руководителей – 88, руководителей структурных подразделений — – 2369, специалистов – 6858, квалифицированных рабочих — 641 и сезонных работников — 611.

12 иностранным работникам было отказано в выдаче разрешений в связи с несоответствием уровня образования к заявленной позиции. Такое решение было принято на заседании комиссии 28 января в областном управлении координации занятости и социальных программ. На заседании были рассмотрены 36 заявок работодателей на привлечение 113 иностранных рабочих.

Комиссия по выдаче разрешений на привлечение иностранной рабочей силы проводится еженедельно под председательством руководителя управления. В ее составе — представители инспекции труда, управлений образования, миграционной службы, палаты предпринимателей, высшего колледжа «Apec PetroTechnic» и Атырауского университета нефти и газа им. С.Утебаева.

Сокращение квоты на привлечение иностранной рабочей силы является одним из поручений Главы государства. «Будет сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы. Сокращение составит около 40% с 49 тысяч в 2019 г. до 29 тысяч в 2020 г. Все предприятия численностью более 250 человек, привлекающие более 30 иностранных работников, будут охвачены ежегодными проверками», — сообщил Президент РК, выступая на втором заседании Национального совета общественного доверия.

Жанат ШАЯХМЕТОВА